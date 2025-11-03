உள்நாட்டு ஆயுர்வேத சேவைக்கு 303 புதிய மருத்துவர்கள் நியமனம் - நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ
தற்போதைய அரசாங்கம் 72,000 பதிய நியமனங்களை அரச சேவைக்கு உள்வாங்க நடவடிக்கை எடுத்துள்ளதாகவும், அதில் 7,000 பேர் சுகாதார சேவைக்கு ஆட்சேர்ப்பு செய்யப்பட்டதாகவும் சுகாதார மற்றும் வெகுஜன ஊடக அமைச்சர் நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ தெரிவித்தார்.
இலங்கை ஆயுர்வேத மருத்துவ சேவைக்கு சமூக சுகாதார மருத்துவ அதிகாரிகள் உட்பட 303 பட்டதாரிகளுக்கு புதிய நியமனங்கள் வழங்கும் நிகழ்வு திங்கட்கிழமை (03) கொழும்பு மாவட்ட செயலக கேட்போர் கூடத்தில் சுகாதார மற்றும் வெகுஜன ஊடக அமைச்சர் நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ தலைமையில் நடைபெற்ற போதே இதனை தெரிவித்தார்.
அவர் மேலும் தெரிவிக்கையில்,
கடந்த ஆண்டுகளில் தனிப்பட்ட தேவைகளின் அடிப்படையில் பல்வேறு வழிகளில் அரச சேவைக்கு ஆட்சேர்ப்பு செய்யப்பட்டதால், அரச ஊழியர்களின் எண்ணிக்கை தேவையான எண்ணிக்கையை விட அதிகமாக இருக்கிறது.
தற்போதைய அரசாங்கம் அரச சேவைக்கான ஆட்சேர்ப்புக்கென ஒரு திட்டமிடலை தயாரித்துள்ளது. அதன்படி, மொத்தம் 72,000 புதியவர்களை அரச சேவைக்கு ஆட்சேர்ப்பு செய்ய அரசாங்கம் நடவடிக்கை எடுத்துள்ளது.
அதில் சுகாதார அமைச்சகம் மட்டும் சுமார் 9,000 பேரை ஆட்சேர்ப்பு செய்ய ஒப்புதல் பெற்றுள்ளது, அவர்களில் கிட்டத்தட்ட 7,000 பேரை ஏற்கனவே ஆட்சேர்ப்பு செய்ய நடவடிக்கை எடுத்துள்ளன.
கடந்த 06 மாதங்களில், 4,141 செவிலியர் அதிகாரிகள் மற்றும் செவிலியர்கள் பொது சேவைக்கு ஆட்சேர்ப்பு செய்யப்பட்டுள்ளன. அதன்படி, 2018 ஆம் ஆண்டுக்குப் பின் உள்ளூர் ஆயுர்வேத மருத்துவ சேவைக்காக ஒரே நேரத்தில் ஆட்சேர்ப்பு செய்யப்படும் அதிக எண்ணிக்கையிலான மருத்துவ அதிகாரிகள் நிகழ்வு இதுவாகும்.
நாட்டில் ஆயுர்வேத சேவையின் எதிர்கால செயல்திறனை மேம்படுத்துவதற்கும், வினைத்தினான நோயாளர்களுக்கான சேவையை வழங்குவதற்கும் ஆலோசனை மற்றும் வழிகாட்டுதலின் கீழ் இந்த ஆட்சேர்ப்புகளை மேற்கொள்ள ஆயுர்வேதத்திணைக்களம் இந்த நடவடிக்கையை எடுத்துள்ளது.
2018 ஆம் ஆண்டுக்குப் பிறகு மிகக் குறைந்த எண்ணிக்கையிலான பட்டதாரிகள் மட்டுமே ஆட்சேர்ப்பு செய்யப்பட்டன. நீண்ட காலமாக ஆட்சேர்ப்பு இல்லாததால் பல சிக்கல்கள் எழுந்துள்ளன.
ஆனால் தற்போதுள்ள நிர்வாக சிக்கல்கள் மற்றும் குறைபாடுகள் காரணமாக, நியமனங்கள் வழங்க சுமார் 08 மாதங்கள் ஆனது. மேலும் சுமார் 2000 பட்டதாரிகள் அரச சேவையில் இணைக்கப்படுவார்கள் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகின்றன. இந்த ஆட்சேர்ப்பு மிகவும் படிப்படியாக செய்யப்பட வேண்டும்.
சிறப்பான பொருளாதார நிலையில் நாட்டை அரசாங்கம் பொறுப்பேற்கப்படவில்லை, எனவே, பொருளாதார வலிமையின் அடிப்படையில் மட்டுமே பிற நடவடிக்கைகளுக்கு பணம் ஒதுக்கப்பட வேண்டும். அனைத்து நடவடிக்கைகளும் திட்டமிட்டே மேற்கொள்ளபட வேண்டும்.
சரிந்துபோன அரசு இயந்திரத்தையும், நவீனமயமாக்கப்படாத ஆயுர்வேதத்தையும் கட்டியெழுப்ப இளம் ஆற்றல் தேவை , இந்த நாட்டைக் கட்டியெழுப்ப நாட்டை நேசிக்கும் ஒரு அறிவார்ந்த மற்றும் சுறுசுறுப்பானவர்கள் தேவை. இந்த புதிய நியமனங்கள் அந்த நோக்கங்களை நிறைவேற்றும்.
அறிவு மற்றும் தொழில்நுட்பத்தை இணைத்து தேவைகளுக்கு ஏற்ப ஆயுர்வேத அமைப்பு மற்றும் ஆரம்ப சுகாதார சேவையை மேம்படுத்துவதற்கான திட்டத்தை அரசாங்கம் முன்வைத்துள்ளது. "ஆரோக்கியமான நாட்டிற்காக" என்ற கருப்பொருளின் கீழ் அந்த திட்டத்தை முன்னோக்கி எடுத்துச் செல்ல நியமிக்கப்பட்ட அனைவரின் ஆதரவும் தேவை.
இந்த நியமனத்தை பெற்றுக்கொண்டவர்கள் நாட்டில் அமைந்துள்ள மத்திய அரசு ஆயுர்வேத மருத்துவமனைகள் மற்றும் மாகாண சபை ஆயுர்வேத மருத்துவமனைகளில் ஆயுர்வேத நிபுணர்கள் மற்றும் அனுபவம் வாய்ந்த ஆயுர்வேத மருத்துவர்களின் மேற்பார்வையின் கீழ் ஒரு வருடத்திற்கு விரிவான பயிற்சியைப் பெற்றுள்ளனர்.
இந்த ஆட்சேர்ப்பு செய்யப்பட்ட மருத்துவ அதிகாரிகள், மாகாண சபைகளின் கீழ் இயங்கும் நிறுவனங்கள் மற்றும் மருத்துவமனைகளுக்கும், பல உள்ளூராட்சி நிறுவனங்களுக்கும் நியமிக்கப்பட உள்ளனர்.
இலங்கையில் தொற்று மற்றும் தொற்றா நோய்கள் மற்றும் பரவுவதைக் கட்டுப்படுத்தவும், சிறுநீரக நோய்கள் பரவலாக உள்ள பகுதிகளை உள்ளடக்கி இந்த ஆயுர்வேத மருத்துவர்களின் சேவைகளை வழங்க ஆயுர்வேதத் துறை நடவடிக்கை எடுத்துள்ளது என்றார்.
இந்நிகழ்வில் சுதேச மருத்துவப் பிரிவின் மேலதிக செயலாளர் (அபிவிருத்தி) மற்றும் ஆயுர்வேத ஆணையர் ஜெனரல் சமந்தி ரணசிங்க, துணை ஆயுர்வேத ஆணையர் டாக்டர் எம். வசந்த பத்மகுமார, சுகாதார மற்றும் ஊடக அமைச்சின் சுதேச மருத்துவப் பிரிவின் மேலதிக செயலாளர் (நிர்வாகம்) ஷம்மி ஹதவத்த, தேசிய சுதேச மருத்துவ நிறுவனத்தின் இயக்குநர் எச். டி. டபிள்யூ. சதுரங்க, அதிகாரிகள், கணக்காளர்கள், ஆயுர்வேத மருத்துவமனை இயக்குநர்கள் மற்றும் சுதேச மருத்துவப் பிரிவு மற்றும் ஆயுர்வேதத் துறையின் மருத்துவ அதிகாரிகள் ஆகியோர் கலந்து கொண்டனர்.