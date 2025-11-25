மருமகனால் தாக்குதலுக்குள்ளான மாமனார் உயிரிழப்பு !

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhCPeIJfmdAOxJpqNvYcM3DDSxWNur3eA-5w1LXoMoEp9nxR_zyvl6E-J1ukiA6YwABNYiIYsNraj7JUQOhVZVpASjiC0qO5X62MRxh2qUeK7VrTU_RWQ-HySOsxStT-fqI_W20en4k2mL2JIkRw1Ja9dHOLOQpadoXrLsxlyUQinq12O_nBF6dWmXRDZEj/s650/police-death-e1734179135777%20(1).jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="368" data-original-width="650" loading="lazy" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhCPeIJfmdAOxJpqNvYcM3DDSxWNur3eA-5w1LXoMoEp9nxR_zyvl6E-J1ukiA6YwABNYiIYsNraj7JUQOhVZVpASjiC0qO5X62MRxh2qUeK7VrTU_RWQ-HySOsxStT-fqI_W20en4k2mL2JIkRw1Ja9dHOLOQpadoXrLsxlyUQinq12O_nBF6dWmXRDZEj/s16000-rw/police-death-e1734179135777%20(1).jpg" /></a></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">கிளிநொச்சி, அக்கராயன் குளம் பொலிஸ் பிரிவுக்குட்பட்ட ஸ்கந்தபுரம் பகுதியில் நேற்று திங்கட்கிழமை (24) இரவு மருமகனால் தாக்குதலுக்குள்ளான நிலையில் மாமனார் உயிரிழந்துள்ளார்.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">சம்பவம் தொடர்பில் அக்கராயன் குளம் பொலிஸார் விசாரணைகளை முன்னெடுத்து வருகின்றனர்.</div>