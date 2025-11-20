மனைவியின் ஆபாச வீடியோவை மனைவியின் சகோதரிக்கு அனுப்பிய கணவன் கைது
தனது மனைவியின் ஆபாச வீடியோவை சமூக ஊடகங்கள் மூலம் தனது மனைவியின் சகோதரிக்கு அனுப்பிய குற்றச்சாட்டப்பட்டிருந்த பிரபல பாடகர் ஒருவர், தனது குற்றச்சாட்டை கொழும்பு பிரதான நீதவான் அசங்க எஸ். போதரகம முன்னிலையில் வியாழக்கிழமை (20) குற்றத்தை ஒப்புக்கொண்டார்.
சந்தேக நபருக்காக ஆஜரான வழக்கறிஞர் ஜகத் பண்டார, தனது தரப்பினர் குற்றத்தை ஒப்புக்கொண்டதாகவும், வழக்கை சுருக்கமாக முடிக்க விரும்புவதாகவும் நீதிமன்றத்தில் தெரிவித்தார்.
சந்தேக நபரின் மனைவி தாக்கல் செய்த புகாரைத் தொடர்ந்து, குற்றப் புலனாய்வுத் துறையின் கணினி குற்றப் புலனாய்வுப் பிரிவினால் இந்த புகார் நீதிமன்றத்தில் சமர்ப்பிக்கப்பட்டது.
சந்தேக நபருடன் சுமார் பத்து வருடங்களாக வசித்து வந்த மனைவி, சந்தேக நபரின் தகாத நடத்தை காரணமாக வீட்டை விட்டு வெளியேறி தனது தாய் வீட்டிற்குச் சென்று ஜப்பானில் உள்ள ஒரு இளைஞனுடன் தொலைபேசி உரையாடலில் ஈடுபட்டார். பின்னர் அவர் சமரசம் செய்து பாடகரை மீண்டும் திருமணம் செய்து கொண்டார்.
புகார்தாரரின் பேஸ்புக் கணக்கு மூலம் அனுப்பப்பட்ட செய்திகளைச் சரிபார்த்த சந்தேக நபர், செய்தி பரிமாற்றத்தின் போது எடுக்கப்பட்ட நிர்வாண புகைப்படத்தைக் கண்டு, அந்தப் புகைப்படத்தை தனது மனைவியின் சகோதரிக்கு அனுப்பினார்.
வாட்ஸ்அப்பில் தனது புகைப்படங்கள் பரப்பப்பட்டதாக மனைவி கணினி குற்றப் புலனாய்வுப் பிரிவில் புகார் அளித்ததைத் தொடர்ந்து, 1983 ஆம் ஆண்டு 22 ஆம் எண் ஆபாச வெளியீடுகள் (திருத்தம்) சட்டத்தின் பிரிவுகள் (2) (a) மற்றும் 2 (b) இன் கீழ் இந்த வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டது, ஆபாசமான அறிக்கைகளைப் பரப்பியதாக எங்கள் மீது குற்றம் சாட்டப்பட்டது.
சந்தேக நபர் தொடர்புடைய குற்றச்சாட்டுகளுக்கு குற்றத்தை ஒப்புக்கொண்ட பிறகு, சந்தேக நபரின் முந்தைய குற்றங்கள் குறித்து அறிக்கை கோருமாறு நீதிபதி உத்தரவிட்டார்.
புகார்தாரர் நீதிமன்றத்தில் ஆஜராகாததைக் கருத்தில் கொண்ட பிரதான நீதவான் வழக்கை டிசம்பர் 19 ஆம் தேதி மீண்டும் விசாரிக்க உத்தரவிட்டார்.