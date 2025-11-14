இன்றைய தங்க விலை நிலவரம் !

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiRmo7-vH0keKG-p89r5b1EBH-fsnc4SohF7mJYfLYF-w1Lqsfhi3BVufJ-Bxw596HLbKMZEqetEfjrQQcxCSS1fXon4n35h6OeWXEOdBJkZy9RHHD9tXNETdDKryiLjRLhkvK5ktFdD7HtN4-2tYlyz3k24JkcMkerLG0Vfxiy1cd3t3uGuNssYRJYWsiJ/s600/25-6893157ec69ca.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="400" data-original-width="600" loading="lazy" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiRmo7-vH0keKG-p89r5b1EBH-fsnc4SohF7mJYfLYF-w1Lqsfhi3BVufJ-Bxw596HLbKMZEqetEfjrQQcxCSS1fXon4n35h6OeWXEOdBJkZy9RHHD9tXNETdDKryiLjRLhkvK5ktFdD7HtN4-2tYlyz3k24JkcMkerLG0Vfxiy1cd3t3uGuNssYRJYWsiJ/s16000-rw/25-6893157ec69ca.jpg" /></a></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">இன்று வெள்ளிக்கிழமை (நவம்.14) கொழும்பு, செட்டியார் தெருவில் விற்பனை செய்யப்படும் தங்கத்தின் விலை நிலைவரம் வருமாறு,</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">1 பவுண் தங்கம் (24 கரட்) - ரூ.340,000</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">1 பவுண் தங்கம் (22 கரட்) - ரூ.312,000</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">1 பவுண் தங்கம் (18 கரட்) - ரூ.255,000</div>