பெருந்தோட்ட பிரதி அமைச்சர் களத்தில்

நாட்டில் ஏற்பட்டுள்ள சீரற்ற காலநிலை காரணமாக நாடு முழுவதும் தொடர்ச்சியான கனமழை, மண்சரிவு, வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டு நூற்றுக்கணக்கான உயிர் சேதங்களும் பலர் காணாமல் போயுற்றும் இலட்சக்கணக்கான நாட்டு மக்கள் அனைவரும் பெரும் அனர்த்தத்திற்கு உள்ளாகி இருக்கின்ற நிலையில் ஜனாதிபதி அனுர குமார திஸாநாயக்க அவர்கள் அனைத்து அமைச்சர்களும் தத்தமது மாவட்டங்களுக்கு சென்று அனர்த்தத்தினால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள பொதுமக்களை நேரில் சென்று அவர்களின் அத்தியாவசிய தேவைகளை நிவர்த்தி செய்ய முன்நிற்குமாறு அறிவித்திருந்தார்.
இந்நிலையில் சபரகமுவ மாகாண இரத்தினபுரி மாவட்டத்திலும் ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் பாதிப்புற்றிருக்கின்றதையடுத்து,
இரத்தினபுரி மாவட்ட பாராளுமன்ற உறுப்பினரும் பெருந்தோட்ட மற்றும் சமூக உட்கட்டமைப்பு வசதிகள் அமைச்சின் பிரதி அமைச்சர் கௌரவ சுந்தரலிங்கம் பிரதீப் அவர்கள் அனர்த்தத்தினால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள பிரதேசங்களுக்கு நேரில் சென்று பார்வையிட்டுள்ளார்.
பிரதி அமைச்சர் அவர்கள் பாதிக்கப்பட்ட மக்கள் தற்காலிகமாக தங்க வைக்கப்பட்டுள்ள பாடசாலைகள், விகாரைகள், கோவில்கள் என்பனவற்றுக்கு விஜயம் செய்து அம்மக்களின் அத்தியாவசிய தேவைகளை போலீஸ் மற்றும் ராணுவ வீரர்களின் உதவி மூலம் நிவர்த்தி செய்ய ஏற்பாடுகளை மேற்கொண்டுள்ளார்.
மேலும் பாதிக்கப்பட்ட பிரதேசங்கள் சீர் நிலைமைக்கு திரும்பும் வரையில் இவ்விடங்களில் தற்காலிகமாக தங்க வைக்கப்பட்டுள்ள மக்களின் வீடுகளுக்கு போலீஸ் பாதுகாப்பு வழங்கவும் அமைச்சர் அவர்கள் உரிய அதிகாரிகளுக்கு பணிப்புரை விடுத்துள்ளார்.