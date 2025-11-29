சீரற்ற காலநிலை காரணமாக 123 பேர் உயிரிழப்பு! 130 பேரை காணவில்லை

on Saturday, November 29, 2025
No comments

நாட்டில் நிலவும் சீரற்ற காலநிலை காரணமாக 123 பேர் உயிரிழந்துள்ளதுடன்  130 பேரை காணவில்லை என அனர்த்த முகாமைத்துவ நிலையம் தெரிவித்துள்ளது

கண்டி மாவட்டத்தில்   51 பேர் இறந்துள்ளனர் மற்றும் 67 பேர் காணாமல் போயுள்ளனர். 
பதுளை மாவட்டத்தில் 35 பேர் இறந்துள்ளதாகவும், 27 பேர் காணாமல் போயுள்ளதாகவும் பதிவாகியுள்ளது, 
அதே நேரத்தில் கேகாலை (9 பேர் இறந்துள்ளனர்), மாத்தளை (8 பேர் இறந்துள்ளனர்), நுவரெலியா (6 பேர் இறந்துள்ளனர்) மற்றும் அம்பாறை மாவட்டத்தில் (5 பேர் இறந்துள்ளனர்)  

இராணுவம் மற்றும் பொலிஸார் இணைந்து காணாமல் போனவர்களை தேடும் நடவடிக்கையில் ஈடுபட்டுள்ளனர். 


flood-2025

You may like these posts