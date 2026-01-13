அரச ஊழியர்களுக்கான பண்டிகை முற்பணம் அதிகரிப்பு

<div><br /></div><div><br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEghX-3ilz4s_HREQe6G7la6DI291bseVnSmsjFKQ08VFsfoI-TgrjzJZOdLLgEW_2rBO2cvvLGCT1XKGwwe_5uAqNKniKXHSqdnBQr7dShIsmcPZjq3pI5wJScdqydbqTdthOGTGfH87UuxhmrBzcvtx-QQHx46s9t8608gQz33ZvdJsdmLjVOQHYjHjzjE/s600/1733629074-xx.jpeg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="400" data-original-width="600" loading="lazy" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEghX-3ilz4s_HREQe6G7la6DI291bseVnSmsjFKQ08VFsfoI-TgrjzJZOdLLgEW_2rBO2cvvLGCT1XKGwwe_5uAqNKniKXHSqdnBQr7dShIsmcPZjq3pI5wJScdqydbqTdthOGTGfH87UuxhmrBzcvtx-QQHx46s9t8608gQz33ZvdJsdmLjVOQHYjHjzjE/s16000-rw/1733629074-xx.jpeg" /></a></div><br /><div><br /></div><div><br /></div><div><br /></div> அரசாங்க ஊழியர்களுக்காக வழங்கப்படும் பண்டிகை முற்பணத்தை 15,000 ரூபா வரை அதிகரிப்பதற்கு அமைச்சரவை அங்கீகாரம் வழங்கியுள்ளது.<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi3t9ixi_eKVErhyJXv7Vn_zG-M5v9cV8qPncAX_NFRcbfz-9HUcK2_B-_YBtEoXMzddJjTYsTsiaITB0g8EpuGrXJ7kCu-HkHTfoaO_UsLZ8L6Ri49RXISLKQzkVeT7dgjnYjqo9wJOLydtCksTWdMuHQjaDeGQP6mYUKiTuEsV9TBkzyFxl277yg_4wgJ/s665/download.jpeg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="327" data-original-width="665" loading="lazy" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi3t9ixi_eKVErhyJXv7Vn_zG-M5v9cV8qPncAX_NFRcbfz-9HUcK2_B-_YBtEoXMzddJjTYsTsiaITB0g8EpuGrXJ7kCu-HkHTfoaO_UsLZ8L6Ri49RXISLKQzkVeT7dgjnYjqo9wJOLydtCksTWdMuHQjaDeGQP6mYUKiTuEsV9TBkzyFxl277yg_4wgJ/s16000-rw/download.jpeg" /></a></div><br /><div><br /></div>