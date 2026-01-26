தங்கத்தின் விலை சடுதியாக அதிகரிப்பு !

on Monday, January 26, 2026
உலக சந்தையில் தங்கத்தின் விலை வரலாற்றில் முதல் முறையாக 5,000 அமெரிக்க டொலர் எல்லையை கடந்துள்ள நிலையில் இலங்கையிலும் இன்றைய தினம் தங்கத்தின் விலை அதிகரித்துள்ளது.

இதற்கமைய நாட்டில் இன்றைய தினம் (26) தங்கத்தின் விலை 12000/- ஆல் அதிகரித்துள்ளது.

செட்டியார் தெரு தங்க சந்தையின் தகவல்களுக்கு அமைய கடந்த வௌ்ளிக்கிழமை (23) 385,000/-ஆக காணப்பட்ட 24 கரட் ஒரு பவுன் தங்கத்தின் விலை இன்றைய தினம் 397,000/- ஆக அதிகரித்துள்ளது.

அதேநேரம் கடந்த வாரம் 356,000/- ஆக நிலவிய 22 கரட் ஒரு பவுன் தங்கத்தின் விலை இன்றைய தினம் 362,200/- ஆக அதிகரித்துள்ளது.


