நாடு முழுவதும் காற்றின் தரம் அடுத்த சில நாட்களுக்கு மோசமடையக்கூடும் !

கடந்த 24 மணி நேரத்தில் இலங்கையின் முக்கிய நகரங்களில் காற்றின் தரம் பெரும்பாலும் மிதமான மட்டத்தில் இருந்தது.
எதிர்வரும் நாட்களில் சில பகுதிகளில் இந்த நிலைமை மோசமடையக்கூடும் என்று தெரிவிக்கின்றன என்று தேசிய கட்டிட ஆராய்ச்சி நிறுவனம் (NBRO) தெரிவித்துள்ளது.
ஜனவரி 27 அன்று வெளியிடப்பட்ட அதன் சுற்றுப்புற காற்றின் தர புதுப்பிப்பில், பெரும்பாலான நகர்ப்புற மையங்களில் துகள் பொருள் (PM2.5) அளவுகள் மிதமானதாகவும், வவுனியா, நுவரெலியா, எம்பிலிப்பிட்டி, திருகோணமலை, முல்லைத்தீவு, மட்டக்களப்பு மற்றும் மொனராகலை ஆகிய இடங்களில் சிறந்த காற்றின் தரம் பதிவாகியுள்ளதாகவும் NBRO தெரிவித்துள்ளது.
எனினும், அடுத்த 24 மணி நேரத்திற்கான முன்னறிவிப்புகள், யாழ்ப்பாணம் மற்றும் புத்தளம் உட்பட பல நகரங்களில் காற்றின் தரம் மிதமான மற்றும் சற்று ஆரோக்கியமற்ற நிலைகளுக்கு இடையில் இருக்கலாம் என்பதைக் குறிக்கிறது.
எல்லை தாண்டிய சூழ்நிலையில் வடக்குப் பகுதியிலிருந்து வீசும் மாசுபட்ட காற்று, அடுத்த இரண்டு அல்லது மூன்று நாட்களுக்கு நாடு முழுவதும் காற்றின் தரத்தை சற்று ஆரோக்கியமற்ற நிலைக்குத் தள்ளக்கூடும் என்று நிறுவனம் எச்சரித்தது.
இதனால், முடிந்தவரை முகக்கவசங்களை அணியுமாறு பொதுமக்களை NBRO அறிவுறுத்தியது.
காற்றின் தரத்தில் ஏற்படும் இந்த சரிவு உணர்திறன் மிக்க நபர்களுக்கு தீங்கு விளைவிக்கும் என்றும், சுவாசிப்பதில் சிரமம் அல்லது ஏதேனும் சிக்கல் ஏற்பட்டால் உடனடியாக மருத்துவ ஆலோசனையைப் பெறுமாறும் அவர் மேலும் அறிவுறுத்தினார்.