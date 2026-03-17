சீனர்கள் இயக்கிய ஆன்லைன் மோசடி வலை : 134 பேர் கைது
இலங்கையில் செயல்பட்டதாகக் கூறப்படும் சீனர்களால் இயக்கப்பட்ட ஆன்லைன் மோசடி வலையமைப்பு மீது மேற்கொள்ளப்பட்ட பெரிய அளவிலான நடவடிக்கையில், 134 வெளிநாட்டினர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர்.
அனுராதபுரம் மற்றும் மிஹிந்தலை பகுதிகளில் இந்த சோதனை நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டது.
அதிகாரிகளுக்கு கிடைத்த நுண்ணறிவு தகவல்களின் அடிப்படையில், இலங்கை இராணுவ நுண்ணறிவு பிரிவும் குடிவரவு மற்றும் குடியேற்றத் திணைக்களமும் இணைந்து இந்த சோதனையை மேற்கொண்டன. இரு பகுதிகளிலும் உள்ள ஐந்து தங்கும் விடுதிகளில் ஒருங்கிணைந்த சோதனைகள் நடத்தப்பட்டன.
கைது செய்யப்பட்டவர்களில் 126 சீனர்கள், 4 மியான்மர் நாட்டினர் மற்றும் 4 தைவான் நாட்டினர் உள்ளனர். இவர்கள் அங்கு இருந்து ஆன்லைன் மோசடி நடவடிக்கைகளில் ஈடுபட்டதாக சந்தேகிக்கப்படுகிறது.
மேலும், இந்த நடவடிக்கையில் பயன்படுத்தப்பட்டதாக நம்பப்படும் பல லேப்டாப்கள், மொபைல் போன்கள் உள்ளிட்ட தொழில்நுட்ப சாதனங்களும் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளன.
கைது செய்யப்பட்டவர்கள் மற்றும் பறிமுதல் செய்யப்பட்ட பொருட்கள் மேலதிக விசாரணைக்காக குடிவரவு மற்றும் குடியேற்றத் திணைக்களத்திற்கு ஒப்படைக்கப்பட்டுள்ளன. விசாரணைகள் தொடர்ந்தும் நடைபெற்று வருகின்றன