பாரியளவிலான போதைப்பொருள் மீட்பு !

இலங்கையின் தெற்கே ஆழ்கடலில் கடற்படையினரால் மேற்கொண்ட வெற்றிகரமான நடவடிக்கையின் போது, போதைப்பொருள் மற்றும் ஆயுதங்களை கொண்டு சென்றதாக சந்தேகிக்கப்படும் உள்ளூர் பல நாள் மீன்பிடிக் படக்கொன்றுடன் ஐந்து சந்தேக நபர்கள் மற்றும், மேற்படி கடத்தலில் ஈடுபட்டதாக சந்தேகிக்கப்படும் பல நாள் மீன்பிடிக் படக்கொன்றுடன் ஐந்து (05) சந்தேக நபர்களும் கடற்படையினரால் கைது செய்யப்பட்டனர்.
பல நாள் மீன்பிடி படகு 2026 மார்ச் 12 ஆம் திகதி திக்கோவிட்ட மீன்பிடி துறைமுகத்திற்கு கொண்டு வரப்பட்டதுடன், மேலும் பொலிஸ் போதைப்பொருள் பணியகம் நடத்திய நிபுணர் பரிசோதனையின் போது, கடற்படையினரால் கைப்பற்றப்பட்ட போதைப்பொருள்ளில் சுமார் 478 கிலோ கிராம்களுக்கு மேல் கிரிஸ்டல் மெத்தம்பேட்டமைன், 176 கிலோ கிராம்களுக்கு மேல் ஹெரோயின், மூன்று இயந்திர ஆயுதங்கள் மற்றும் எட்டு தொடர்பு சாதனங்கள் இருப்பது உறுதி செய்யப்பட்டதுடன், பாதுகாப்பு பிரதி அமைச்சர் மேஜர் ஜெனரல் அருண ஜெயசேகர (ஓய்வு), கடற்படைத் தளபதி வைஸ் அட்மிரல் கான்சன பானகொட மற்றும் இலங்கை காவல்துறை அதிகாரி ஜெனரல் பிரியந்த வீரசூரிய ஆகியோருடன் போதைப்பொருள் மற்றும் ஆயுதக் கிடங்கை ஆய்வு செய்வதில் பங்கேற்றனர்.
இந்த நிகழ்வில் கலந்து கொண்ட பாதுகாப்பு பிரதி அமைச்சர், தனது கருத்துக்களைத் தெரிவித்து, தேசிய பாதுகாப்பு தொடர்பான அரசாங்கத்தின் தொலைநோக்குப் பார்வையை உணர்ந்து அதை நனவாக்குவதற்கு முப்படைகள், காவல்துறை போதைப்பொருள் தடுப்புப் பிரிவு மற்றும் பிற சட்ட அமலாக்க நிறுவனங்கள் ஒரு சிறந்த பணியைச் செய்து வருவதாகக் கூறினார்.
போதைப்பொருள் கடத்தல், ஆயுதக் கடத்தல் மற்றும் மனிதக் கடத்தல் ஆகியவற்றுடன் தொடர்புடைய குற்றவியல் வலையமைப்பை ஒடுக்குவதில் அரசாங்கத்தின் தொடர்ச்சியான அர்ப்பணிப்பின் விளைவாக, தெற்கு கடல் பகுதியில் ஒரு சிறப்பு கடற்படை நடவடிக்கை மூலம் கடற்படையால் ஒரு பெரிய அளவிலான போதைப்பொருள் மற்றும் ஆயுதங்களைக் கைப்பற்ற முடிந்ததுடன், போதைப்பொருள் கடத்தலை அடக்குவதோடு மட்டுமல்லாமல், சட்டவிரோத துப்பாக்கிகள் மக்களின் வாழ்க்கையிலும் நாட்டின் ஸ்திரத்தன்மையிலும் ஏற்படுத்தும் தாக்கத்தைத் தடுக்க அரசாங்கம் எடுத்த நடவடிக்கைகளின் வெற்றியும் இத்தகைய வெற்றிகரமான நடவடிக்கைகளால் உறுதிப்படுத்தப்படுகிறது.
அவர் மேலும் கருத்து தெரிவிக்கையில்,
நடவடிக்கைகளை உன்னிப்பாகத் திட்டமிடுதல், பல நாட்கள் கடலில் கண்காணித்தல், தகவல்களை பகுப்பாய்வு செய்தல், பிற நிறுவனங்களுடன் ஒருங்கிணைந்து செயல்படுதல் மற்றும் அர்ப்பணிப்புடன் பணியாற்றுதல் ஆகியவற்றின் மூலம் கடற்படை இத்தகைய வெற்றிகரமான முடிவுகளை அடைய முடிந்தது என்று கூறப்பட்டதுடன், போதைப்பொருள் கடத்தலில் ஈடுபட்டுள்ள குற்றவியல் வலையமைப்புகள் இலங்கையின் கடல் மற்றும் வான்வெளியைப் பயன்படுத்தி நாட்டின் அமைதியான சூழலுக்கு தீங்கு விளைவிப்பதற்கும் தேசிய பாதுகாப்பு மற்றும் பொது பாதுகாப்புக்கு அச்சுறுத்தலாக இருப்பதற்கும் எந்த இடமும் விடப்படாது என்றும், இதற்கு பாதுகாப்புப் படையினரே பொறுப்பு என்றும் கூறப்பட்டது.
நாட்டில் தற்போது நிலவும் பேரிடர் சூழ்நிலைக்கு மத்தியிலும், தேசிய பாதுகாப்பு மற்றும் பொது பாதுகாப்பை உறுதி செய்வதில் முப்படையினரும் காவல்துறையினரும் பெரும் பங்காற்றியுள்ளதாக அவர் கூறினார். இலங்கை கடற்படை பெரும் பங்காற்றும் தற்போதைய உலகளாவிய சூழலிலும், பொது பாதுகாப்பு மற்றும் இளைஞர்களை போதைப்பொருள் அச்சுறுத்தலில் இருந்து விடுவிப்பதில் ஜனாதிபதியின் சிறப்பு பங்களிப்பிற்காக அவர் மீது தனது மரியாதையையும் பாராட்டையும் தெரிவித்தார்.
‘முழு நாடும் ஒன்றாக’ என்ற தேசிய நடவடிக்கையின் கீழ் போதைப்பொருள் சோதனை நடவடிக்கைகளுக்கு இலங்கை கடற்படை சிறப்பு பங்களிப்பை வழங்கி வருவதாக கூறிய கௌரவ பாதுகாப்பு துணை அமைச்சர், 2025 ஆம் ஆண்டில் கடற்படை மேற்கொண்ட நடவடிக்கைகளின் போது, ரூ.75,000 மில்லியனுக்கும் அதிகமான மொத்த வீதி மதிப்புள்ள போதைப்பொருட்களை ஏற்றிச் சென்ற 136 கப்பல்கள் கைப்பற்றப்பட்டதாகவும், 2026 ஆம் ஆண்டில் இதுவரை மேற்கொள்ளப்பட்ட நடவடிக்கைகளின் போது, போதைப்பொருட்களை ஏற்றிச் சென்ற 14 படகுகள் கைப்பற்றப்பட்டதாகவும், போதைப்பொருள் கடத்தலை ஒடுக்குவதற்கு பங்களிக்கும் கடற்படை உட்பட அனைத்து தரப்பினருக்கும் கௌரவ ஜனாதிபதி மற்றும் பொதுமக்கள் சார்பாக சிறப்பு நன்றிகளைத் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் என்றும் கூறப்பட்டது.
நாட்டில் பெரும் அச்சுறுத்தலாக மாறியுள்ள போதைப்பொருள் கடத்தலுடன் தொடர்புடைய வலையமைப்பை ஒழிப்பதற்கும், இந்த விடயத்தில் மீனவ சமூகத்தை ஆதரிப்பதைத் தவிர்ப்பதற்கும் சட்ட அமலாக்க நிறுவனங்கள் மட்டுமல்ல, சமூகத்தின் அனைத்துத் துறைகளும் சிறப்புப் பொறுப்பைக் கொண்டுள்ளன என்பதை வலியுறுத்தி, கடத்தல்காரர்கள், வியாபாரிகள் மற்றும் விநியோகஸ்தர்களை கடல் அல்லது வான் வழியாக நாட்டிற்குள் போதைப்பொருட்களைக் கொண்டு வர வழி இல்லாததால், கடத்தலில் இருந்து “வெளியேருவோம்” என்று வலியுறுத்திய கௌரவ பாதுகாப்பு துணை அமைச்சர், போதைப்பொருள் பாவனையாளர்களும் இந்த அழிவுகரமான பழக்கத்திலிருந்து விடுபட வேண்டும் என்று மேலும் வலியுறுத்தினார்.
மேலும், போதைப்பொருள் குற்றங்களுக்கு கடுமையான தண்டனைகளை விதிக்க சட்டங்கள் திருத்தப்பட்டு வருவதாலும், சட்ட அமலாக்க முகவர் நிறுவனங்கள் சுயாதீனமாக நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளதாலும், போதைப்பொருள் அச்சுறுத்தல் குறித்து பொதுமக்களுக்கு விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்துவதில் பொறுப்பான ஊடக செய்திகளில் ஈடுபட்டுள்ள ஊடக நிறுவனங்கள் மற்றும் ஊடகவியலாளர்களின் பங்களிப்பைப் பாதுகாப்பு துணைஅ அமைச்சர் பாராட்டினார்.
போதைப்பொருள் கடத்தல்காரர்கள் தொடர்பான தகவல்களை 1818 மற்றும் 1997 என்ற அவசர தொலைபேசி எண்களுக்கு வழங்குமாறு பொதுமக்களைக் கேட்டுக்கொண்டார்.
மேலும், இந்த நடவடிக்கையின் மூலம் கடற்படையால் கைப்பற்றப்பட்ட இரண்டு (02) பல நாள் மீன்பிடி படகுகள், சுமார் நானூற்று எழுபத்தெட்டு (478) கிலோகிராமுக்கு மேற்பட்ட ஐஸ், நூற்று எழுபத்தாறு (176) கிலோகிராமுக்கு மேற்பட்ட ஹெராயின், ஆயுதங்கள் மற்றும் தொடர்பு சாதனங்களுடன் பத்து (10) சந்தேக நபர்களும் மேலதிக விசாரணை மற்றும் சட்ட நடவடிக்கைகளுக்காக பொலிஸ் போதைப்பொருள் பணியகத்திடம் ஒப்படைக்கப்பட்டன.