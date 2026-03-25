உலக சந்தையில் மசகு எண்ணெய் விலை சடுதியாக வீழ்ச்சி !

உலகச் சந்தையில் மசகு எண்ணெயின் விலை குறிப்பிடத்தக்க அளவு வீழ்ச்சியடைந்துள்ளது.
அதன்படி, WTI மசகு எண்ணெய் பீப்பாய் ஒன்றின் விலை 88.27 அமெரிக்க டொலர்கள் வரை குறைந்துள்ளதாகவும், இது 4.42 சதவீத வீழ்ச்சி எனவும் சர்வதேச தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
ப்ரெண்ட் (Brent) ரக மசகு எண்ணெய் பீப்பாய் ஒன்றின் விலை 98.84 டொலர்கள் வரை குறைந்துள்ளதுடன், இது 5.41 சதவீத வீழ்ச்சியாகும்.
இலங்கைக்கு இறக்குமதி செய்யப்படும் மெர்பன் ரக கச்சா எண்ணெய் பீப்பாய் ஒன்றின் விலை 119.88 டொலர்களாகக் காணப்படுகிறது.
அதன்படி, இது முன்னைய விலையுடன் ஒப்பிடுகையில் 11.31 சதவீத வீழ்ச்சி என வெளிநாட்டு ஊடகங்கள் மேலும் தெரிவித்துள்ளன.