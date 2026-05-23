தன்சல் வழங்குவோருக்கான விசேட அறிவிப்பு..

on Saturday, May 23, 2026
 வெசாக் பண்டிகையை முன்னிட்டு நடத்துவதற்காக இதுவரையில் நாடு முழுவதும் 2,388 தன்சல்கள் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளதாக பொது சுகாதார பரிசோதகர்கள் சங்கம் தெரிவித்துள்ளது.
மே மாதம் 29ஆம் திகதி வரை தன்சல்களைப் பதிவு செய்யும் பணிகள் முன்னெடுக்கப்படும் என்று அச்சங்கத்தின் செயலாளர் சாமில் முத்துக்குட தெரிவித்துள்ளார்.

எவ்வாறாயினும், தன்சல் ஒன்றை நடத்த உத்தேசித்துள்ளவர்கள், அதனை எவ்வளவு விரைவில் முடியுமோ அவ்வளவு விரைவில் பதிவு செய்துகொள்ளுமாறு அவர் கோரிக்கை விடுத்துள்ளார்.

இது குறித்து மேலும் கருத்து தெரிவித்த பொது சுகாதார பரிசோதகர்கள் சங்கத்தின் செயலாளர் சாமில் முத்துக்குட,

"வெசாக் பண்டிகையை முன்னிட்டு நாடு முழுவதும் தன்சல்களைப் பதிவு செய்யும் பணிகளை இந்த மாத தொடக்கத்தில் இருந்து நாங்கள் ஆரம்பித்தோம். இதற்கமைய, நாடு முழுவதும் உள்ள சுகாதார மருத்துவ அதிகாரி (MOH) அலுவலக மட்டத்தில் இந்தத் தன்சல்கள் பதிவு செய்யப்படத் தொடங்கியுள்ளன. நேற்று தினம் நிறைவடையும் போது நாடு முழுவதும் சுமார் 2,388 தன்சல்கள் பதிவாகியிருந்தன.

இந்தத் தன்சல்களைப் பதிவு செய்யும் பணிகள் தொடர்ந்தும் நடைபெறும். குறிப்பாக, வெசாக் பௌர்ணமி தினத்திற்கு முந்தைய நாள் வரை இந்த தன்சல்கள் பதிவு செய்யப்படும். ஆனால், நீங்கள் ஒரு தன்சல் வழங்க உத்தேசித்திருந்தால், அதனை எவ்வளவு விரைவில் முடியுமோ அவ்வளவு விரைவில் பதிவு செய்துகொள்ளுங்கள்.

ஏனெனில், சுகாதார வைத்திய அதிகாரி அலுவலக மட்டத்தில் இந்த தன்சல்களைப் பதிவு செய்யும் பணிகளைப் போன்றே, அந்த தன்சல்களை எவ்வாறு சுகாதாரமான முறையில் வழங்குவது என்பது குறித்து உங்களுக்கு விழிப்புணர்வூட்டும் திட்டங்களும் நடத்தப்படும்.

அந்தப் பணிகளை எளிதாக்குவதற்காக, நீங்கள் தன்சல் வழங்குகிறீர்கள் என்றால், அதனை எவ்வளவு விரைவில் முடியுமோ அவ்வளவு விரைவில் சம்பந்தப்பட்ட சுகாதார மருத்துவ அதிகாரி அலுவலகத்தின் பொது சுகாதார பரிசோதகரைச் சந்தித்து பதிவு செய்துகொள்ளுமாறு நாங்கள் அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறோம்." எனத் தெரிவித்தார்.

 

