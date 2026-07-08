மேல் மாகாணத்தில் போதைப்பொருள் பரிசோதனையில் 239 சாரதிகள், நடத்துநர்கள் சிக்கினர்!

மேல் மாகாணத்தில் நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டு வரும் நடமாடும் போதைப்பொருள் பரிசோதனை திட்டத்தின் கீழ் இதுவரை 239 பேருந்து சாரதிகளும் நடத்துநர்களும் தடைசெய்யப்பட்ட போதைப்பொருள் பயன்படுத்தியதாக உறுதிப்படுத்தப்பட்டுள்ளதாக தேசிய போக்குவரத்து மருத்துவ நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது.
அந்நிறுவனத்தின் தலைவர் பேராசிரியர் கிளிஃபோர்ட் பெரேரா, கடந்த ஆண்டு நவம்பர் மாதம் இந்தத் திட்டம் ஆரம்பிக்கப்பட்டதிலிருந்து இதுவரை 5,242 சாரதிகள் மற்றும் நடத்துநர்கள் பரிசோதனைக்கு உட்படுத்தப்பட்டுள்ளதாகவும், போதைப்பொருள் பயன்படுத்தியது உறுதியானவர்கள் சட்டநடவடிக்கைக்காக சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகளிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் தெரிவித்தார்.
போதைப்பொருள் பயன்படுத்தி வாகனம் செலுத்துவது சாலை விபத்துகளுக்கும் உயிரிழப்புகளுக்கும் முக்கிய காரணங்களில் ஒன்றாக இருப்பதாகக் குறிப்பிட்ட அவர், பொதுப் போக்குவரத்து சாரதிகள் போதைப்பொருள் தாக்கமின்றி வாகனம் இயக்குவது கட்டாயம் என வலியுறுத்தினார்.
மேலும், இந்த நடமாடும் போதைப்பொருள் பரிசோதனைத் திட்டம் இந்த ஆண்டின் இறுதிக்குள் நாடு முழுவதும் விரிவுபடுத்தப்படவுள்ளதாகவும், பொதுப் போக்குவரத்து பாதுகாப்பை மேம்படுத்தும் நோக்கில் பரிசோதனைகளின் எண்ணிக்கையும் இரட்டிப்பாக்கப்படும் என்றும் அவர் தெரிவித்தார்.
இதற்கிடையில், பயணிகள் போக்குவரத்து சேவைகளை வழங்கும் நிறுவனங்கள் போதைப்பொருள் பயன்படுத்தாத மற்றும் தகுதியான சாரதிகள், நடத்துநர்களையே பணியில் அமர்த்த வேண்டும் என போக்குவரத்து அதிகாரிகள் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளனர். போதைப்பொருள் தாக்கத்தில் வாகனம் செலுத்துவது பொதுமக்களின் பாதுகாப்பிற்கு கடுமையான அச்சுறுத்தலாக இருப்பதாகவும் அவர்கள் சுட்டிக்காட்டினர்.
அதே ஊடக சந்திப்பில் கருத்து தெரிவித்த தேசிய போக்குவரத்து ஆணைக்குழுவின் தலைவர் பொறியியலாளர் பி.ஏ. சந்திரபால, போதைப்பொருள் தாக்கத்தில் வாகனம் செலுத்துவது பயணிகளின் பாதுகாப்பான பயண உரிமையை மீறுவதாகவும், அதனால் ஒருவரின் ஓட்டுநர் உரிமம் பெறுவதற்கோ அல்லது அதைத் தொடர்ந்து வைத்திருப்பதற்கோ பாதிப்பு ஏற்படக்கூடும் என்றும் தெரிவித்தார்.
மேல் மாகாண சாலை பயணிகள் போக்குவரத்து அதிகார சபையின் தலைவர் காமினி ஜயசிங்க, மேல் மாகாணத்தில் சுமார் 11,000 பயணிகள் போக்குவரத்து சாரதிகளும் நடத்துநர்களும் பணியாற்றி வருவதாக தெரிவித்தார். போக்குவரத்து துறையில் பலர் போதைப்பொருள் பயன்படுத்துகின்றனர் என்ற பொதுமக்களின் கருத்து இருந்தாலும், முழுத் துறையையும் குற்றம் சாட்டாமல், குற்றவாளிகளை அடையாளம் காணும் நோக்கிலேயே இந்த பரிசோதனைத் திட்டம் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டதாக அவர் கூறினார்.
தேசிய சாலை பாதுகாப்பு பேரவையின் தலைவர் பொறியியலாளர் மஞ்சுள குலரத்ன தெரிவித்ததாவது, இந்த நடமாடும் பரிசோதனை அலகு நாட்டின் நீண்டகால சாலை பாதுகாப்புத் திட்டத்தின் ஒரு பகுதியாகும். மக்களின் உயிர் மற்றும் சொத்துக்களை பாதுகாக்கும் நோக்கில் இத்திட்டம் தொடர்ந்து விரிவுபடுத்தப்படும் என்றார்.