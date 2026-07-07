7 பேருக்கு மரண தண்டனை விதித்த கொழும்பு மேல் நீதிமன்றம்

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhvbvruWwjSu6AWqPVrrA4C-qH0WfqWvD5edjbkM2Y-yO8L5AFZ6K5AgRZTxawUNX3ywl5T4Xmg_Qbo5lkXXVnbOWtVWtX-IA3JfvYqEmSJIx1yowB5D5X2IX58Qo8Vr4kjEnSocdp7znxPs2HkWDgkU7RCrPBt2bDo7PgS1bV7ra34i84MdNcQMifRGZw/s702/86227.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="437" data-original-width="702" loading="lazy" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhvbvruWwjSu6AWqPVrrA4C-qH0WfqWvD5edjbkM2Y-yO8L5AFZ6K5AgRZTxawUNX3ywl5T4Xmg_Qbo5lkXXVnbOWtVWtX-IA3JfvYqEmSJIx1yowB5D5X2IX58Qo8Vr4kjEnSocdp7znxPs2HkWDgkU7RCrPBt2bDo7PgS1bV7ra34i84MdNcQMifRGZw/s1600-rw/86227.jpg" /></a></div><br /><div><br /></div> 2006 ஆம் ஆண்டு இடம்பெற்ற மனித படுகொலைச் சம்பவம் தொடர்பாக 07 பேருக்கு கொழும்பு மேல் நீதிமன்றத்தினால் மரண தண்டனை விதிக்கப்பட்டுள்ளது.<br /><br /><br />