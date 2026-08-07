வறட்சியால் 7 மாவட்டங்களில் 84,545 பேர் பாதிப்பு – 75,734 பேருக்கு குடிநீர் விநியோகம்
நிலவும் வறட்சியான வானிலை காரணமாக 7 மாவட்டங்களில் உள்ள 25 பிரதேச செயலகப் பிரிவுகள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாக பேரிடர் மேலாண்மை மையம் தெரிவித்துள்ளது.
7 மாவட்டங்களில் உள்ள 26,457 குடும்பங்களைச் சேர்ந்த 84,545 பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாக குறித்த மையம் கூறியுள்ளது.
இதன் விளைவாக, 6 மாவட்டங்களில் உள்ள 22 பிரதேச செயலகப் பிரிவுகளுக்கு குடிநீர் விநியோகிக்கவும் அந்த மையம் நடவடிக்கை எடுத்துள்ளது.
அதன்படி, 24,144 குடும்பங்களைச் சேர்ந்த 75,734 பேருக்கு குடிநீர் விநியோகிக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளதாக பேரிடர் மேலாண்மை மையம் மேலும் தெரிவித்துள்ளது.
மொனராகலை மாவட்டத்தில்தான் அதிக எண்ணிக்கையிலான மக்கள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். அவ்மாவட்டத்தில் உள்ள 11,074 குடும்பங்களைச் சேர்ந்த 35,639 குடும்பங்களுக்குக் குடிநீர் விநியோகிக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது.
மேலும், மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தில் உள்ள 9,547 குடும்பங்களைச் சேர்ந்த 28,253 மக்களுக்கும், அம்பாறை மாவட்டத்தில் உள்ள 2,823 குடும்பங்களைச் சேர்ந்த 8,847 மக்களுக்கும், பொலன்னறுவை மாவட்டத்தில் உள்ள 683 குடும்பங்களைச் சேர்ந்த 2,646 மக்களுக்கும், இரத்தினபுர மாவட்டத்தில் உள்ள 17 குடும்பங்களைச் சேர்ந்த 79 மக்களுக்கும் குடிநீர் விநியோகிக்கப் பேரிடர் மேலாண்மை மையம் நடவடிக்கை எடுத்துள்ளது.