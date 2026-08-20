இரத்ததான முகாமில் பங்கேற்று உயிர் காக்க வாரீர்! செங்கலடி கிறிஸ்தவ குடும்ப சபை அழைப்பு

Info : S.Senthuran
இரத்ததான முகாமில் பங்கேற்று உயிர் காக்க வாரீர்! கிறிஸ்தவ குடும்ப சபை அழைப்பு
சர்வதேச இளைஞர் தினத்தினை முன்னிட்டு, செங்கலடி கிறிஸ்தவ குடும்ப சபையின் "Arise & Shine" (LK0306) அமைப்பினரால் சிறப்பு இரத்ததான முகாம் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது.
"நமது இரத்தம் ஒருவரின் நாளைய உயிராக மாறக்கூடும்" (Our blood could be someone’s tomorrow) எனும் உயரிய நோக்கில் இந்த சமூகப் பணி முன்னெடுக்கப்படுகிறது. நாம் வழங்கும் ஒரு துளி இரத்தம், ஆபத்தான நிலையில் இருக்கும் ஒரு நபருக்குப் புதிய வாழ்க்கையையும் நம்பிக்கையையும் அளிக்கக்கூடியது.
திகதி: 21 ஆகஸ்ட் 2026 (வெள்ளிக்கிழமை)
நேரம்: காலை 8:30 மணி முதல் மதியம் 1:00 மணி வரை
இடம்: கிறிஸ்தவ குடும்ப சபை, செங்கலடி (தும்பு தொழிற்சாலைக்கு முன்பாக)
ஒருவரின் மறுவாழ்வுக்குக் காரணியாக விளங்கும் இந்த அரிய வாய்ப்பைப் பயன்படுத்தி, தங்களால் முடிந்த இரத்தத்தை தானமாக வழங்கி, பிறர் உயிரைக் காக்கும் இந்த நற்பணியில் அனைவரும் திரளாகக் கலந்துகொள்ளுமாறு அன்போடு அழைக்கப்படுகிறீர்கள்.
ஏற்பாட்டாளர்கள்
Arise & Shine
கிறிஸ்தவ குடும்ப சபை - செங்கலடி