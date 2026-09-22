22 ஆவது திருத்தச் சட்டமூலம் பாராளுமன்றில் நிறைவேற்றம்

அரசியலமைப்பின் 22 ஆவது திருத்தச் சட்டமூலம் பாராளுமன்றில் 95 மேலதிக வாக்குகளால் நிறைவேறியுள்ளது.
பாராளுமன்றில் இன்று (25) மாலை இடம்பெற்ற குறித்த சட்டமூலத்தின் இரண்டாம் வாசிப்பின் போதான வாக்கெடுப்பின் போது, குறித்த திருத்தச் சட்டமூலத்திற்கு ஆதரவாக 158 வாக்குகளும் எதிராக 63 வாக்குகளும் அளிக்கப்பட்டன.
எதிர்க்கட்சிகள் மற்றும் சிவில் அமைப்புகளின் எதிர்ப்புகளுக்கு மத்தியில் இது நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளது.
இந்தச் சட்டமூலத்தின் சரத்துகளை சவாலுக்கு உட்படுத்தி பல மனுக்களும், அதற்கு ஆதரவு தெரிவித்து இடையீட்டு மனுக்கள் உட்பட பல மனுக்களும் தாக்கல் செய்யப்பட்டிருந்தன.
இது தொடர்பான உயர்நீதிமன்றத்தின் தீர்மானத்தை கடந்த செவ்வாய்க்கிழமை (22) சபாநாயகர் வைத்தியர் ஜகத் விக்கிரமரத்ன பாராளுமன்றத்திற்கு அறிவித்தார்.
இதன்படி, 22 ஆவது அரசியலமைப்புத் திருத்தச் சட்டமூலத்தை நிறைவேற்றுவதற்கு சர்வஜன வாக்கெடுப்பு அவசியம் இல்லை என உயர்நீதிமன்றம் அறிவித்தது.
அதற்கமைய, குறித்த அரசியலமைப்புத் திருத்தச் சட்டமூலம் தொடர்பான பாராளுமன்ற விவாதம் நேற்றும் (24) இன்றும் (25) நடைபெற்றது.
22 ஆவது அரசியலமைப்புத் திருத்தம் தொடர்பான வாக்களிப்பு இன்று (25) இரவு 07.15 மணியளவில் இடம்பெற்றது.