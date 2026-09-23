24.8 பில்லியன் ரூபாய் TT நிதி மோசடி : ஒருவர் கைது
தந்திக் பரிமாற்றங்கள் (TT) மூலம் வெளிநாட்டுக் கணக்குகளுக்கு சுமார் 24.8 பில்லியன் ரூபாய்க்கு இணையான வெளிநாட்டு நாணயங்களை மாற்றிய குற்றச்சாட்டின் பேரில், நிதிக் குற்றப் புலனாய்வுப் பிரிவினர் (FCID) கொட்டிக்காவத்தையில் ஒருவரைக் கைது செய்துள்ளனர்.
பொலிஸாரின் தகவலின்படி, இந்த நிதிப் பரிமாற்றங்கள் 2024 டிசம்பர் முதல் 2025 நவம்பர் வரையிலான காலப்பகுதியில் நடந்துள்ளன.
இலங்கைக்கு எவ்வித பொருட்களும் இறக்குமதி செய்யப்படாமல் இந்நிதி வெளிநாட்டுக் கணக்குகளுக்கு அனுப்பப்பட்டுள்ளதாகப் புலனாய்வாளர்கள் தெரிவிக்கின்றனர்.
இப்பரிமாற்றங்கள் மற்றும் அதனுடன் தொடர்புடைய சூழ்நிலைகள் குறித்து FCID மேலதிக விசாரணைகளை நடத்தி வருகிறது.