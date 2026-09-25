நீதிமன்ற ஊழியருக்கு ரூ.50,000 இலஞ்சம் வழங்க முயன்றதாக குற்றச்சாட்டு – சரண குணவர்தனவின் மனைவிக்கு விளக்கமறியல்

on Friday, September 25, 2026
No comments


முன்னாள் பிரதி அமைச்சர் சரண குணவர்தனவின் மனைவி லக்மந்தி ஹெட்டியாராச்சி, நீதிமன்ற ஊழியர் ஒருவருக்கு 50,000 ரூபாய் இலஞ்சம் வழங்க முயன்றதாகக் கூறப்படும் சம்பவம் தொடர்பில் எதிர்வரும் ஒக்டோபர் 6ஆம் திகதி வரை விளக்கமறியலில் வைக்கப்பட்டுள்ளார்.

தனது கணவருக்கு இடைநிறுத்தப்பட்ட சிறைத்தண்டனை பெற்றுக்கொடுப்பதற்காக, கொழும்பு மேல் நீதிமன்ற அலுவலக உதவியாளர் ஒருவருக்கு இலஞ்சம் வழங்க முயன்றதாக அவர் மீது குற்றச்சாட்டு முன்வைக்கப்பட்டுள்ளது.

இலஞ்ச ஊழல் ஆணைக்குழுவினரின் சமர்ப்பணங்களையும் சந்தேகநபர் தரப்பு சட்டத்தரணிகளின் வாதங்களையும் பரிசீலித்த கொழும்பு பிரதான நீதவான் அசங்க எஸ். போதரகம இந்த உத்தரவை பிறப்பித்துள்ளார்.

You may like these posts