அரச நிறுவன வேலைவாய்ப்புகளில் முறையற்ற செல்வாக்குக்கு முற்றுப்புள்ளி – அமைச்சர் விஜித ஹேரத்

இலங்கை வெளிநாட்டு வேலைவாய்ப்பு பணியகத்தில் புதிதாகத் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட 100 ஊழியர்களை இணைத்துக்கொள்ளும் நிகழ்வு திங்கட்கிழமை (07) நடைபெற்றது. இந்நிகழ்வில் கலந்துகொண்டு உரையாற்றிய வெளிநாட்டு அலுவல்கள், வெளிநாட்டு வேலைவாய்ப்பு மற்றும் சுற்றுலாத்துறை அமைச்சர் விஜித்த ஹேரத், அரச நிறுவன வேலைவாய்ப்புகளில் இதுவரை காலமும் முறையற்ற செல்வாக்குச் செலுத்தல்களுக்கு இந்த நியமனங்கள் மூலம் முழுமையான முற்றுப்புள்ளி வைக்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிவித்தார்.
அங்கு அவர் மேலும் தெரிவிக்கையில்,
கடந்த காலங்களைப் போன்று காலி, பதுளை அல்லது இரத்தினபுரி போன்ற குறிப்பிட்ட சில பிரதேசங்களுக்கு மாத்திரம் முன்னுரிமை வழங்கும் முறை முற்றிலும் மாற்றப்பட்டுள்ளது. இலங்கையின் சகல மாவட்டங்களையும் சேர்ந்த தகுதியான நபர்கள் முறைசார்ந்த அறிவித்தல்கள் மூலம் விண்ணப்பித்து, நேர்காணல்களில் பெற்ற உண்மையான புள்ளிகளின் அடிப்படையிலேயே தகுதியின் பேரில் இந்த நியமனங்களைப் பெற்றுள்ளனர். இந்த புதிய நிறுவனக் கலாச்சாரம் புதிதாக இணைந்துள்ள அனைவருக்கும் ஒரு சிறந்த முன்மாதிரியாக அமையும். மேலும், வெளியில் இருந்து மட்டும் புதியவர்களைத் தேர்ந்தெடுக்காமல், பணியகத்தில் நீண்டகாலமாகப் பணிபுரிந்து வந்த 14 ஊழியர்களுக்கும் விண்ணப்பிக்கச் சந்தர்ப்பம் வழங்கப்பட்டு, தகுதியின் அடிப்படையில் பதவி உயர்வுகள் வழங்கப்பட்டுள்ளன.
கடந்த காலத்தில் அமைச்சர்கள் மற்றும் உயர் அதிகாரிகளால் மேற்கொள்ளப்பட்ட நிதி மோசடிகள் காரணமாகச் சிலர் 7 ஆண்டுகள் வரை கடுமையான சிறைத் தண்டனை பெற்றுள்ளதை நினைவில் கொள்ள வேண்டும். அந்த ஊழல் நிறைந்த வரலாறு மீண்டும் எந்தக் காரணத்தைக் கொண்டும் இந்த நிறுவனத்தில் நடைபெற அனுமதிக்கப்பட மாட்டாது, நிறுவனத்தை முழுமையாகத் தூய்மைப்படுத்தி முறைகேடுகளை ஒழிப்பதற்காகவே பிரத்யேகமாக ஒரு சிறப்புப் பொலிஸ் பிரிவும் இயக்கப்பட்டு வருகிறது. பழைய முறைகளுக்குப் பழகித் தவறுகள் இழைக்கும் எவரேனும் இருப்பின் அவர்களுக்கும் சட்டத்தின் கீழ் கடுமையான தண்டனை கிடைக்கும். தவறு செய்யும் ஊழியர்களின் தவறான வழிகாட்டல்களைப் பின்பற்றாமல், அதைத் தைரியமாகத் தட்டிக் கேட்கவும் திருத்தவும் புதிய ஊழியர்களுக்கு முழு உரிமையும் பொறுப்பும் உண்டு.
பணியகத்திற்கு வரும் பொதுமக்களிடம் பணியாளர்கள் மிகுந்த பொறுமையுடனும் கனிவுடனும் நடந்து கொள்ள வேண்டும். மத்திய கிழக்கு நாடுகளுக்குச் சென்று மக்கள் அனுப்பும் பணத்திலிருந்தே சம்பளம் வழங்கப்படுகிறது என்பதை உணர்ந்து, அவர்களின் குறைகளைத் தீர்க்க வேண்டியது ஊழியர்களின் மிக முக்கியமான கடமையாகும். கோபமாகப் பேசுவது போன்ற முறையற்ற பழக்கவழக்கங்களைத் தவிர்த்து, நாட்டின் தூதர்களைப் போலப் பொறுப்புடன் நடந்துகொள்ள வேண்டும்.
புதிய பணியாளர்கள் அனைவருக்கும் மூன்று வருட பயிற்சிக் காலம் வழங்கப்பட்டுள்ளது. இந்தக் காலத்தில் வெளிப்படுத்தப்படும் திறமைகள் மற்றும் அர்ப்பணிப்பின் அடிப்படையிலேயே எதிர்காலத் தொழில் உயர்வுகள் தீர்மானிக்கப்படும். மேலும், கொழும்பு பிரதான அலுவலகம் மற்றும் வெளி மாவட்ட அலுவலகங்களுக்கான இடமாற்றங்கள் எந்தவித சிபாரிசுகளுக்கும் இடமளிக்காமல், முழுக்க முழுக்க நிறுவனத்தின் சேவைத் தேவையின் அடிப்படையில் மேற்கொள்ளப்படும் என்று மேலும் தெரிவித்தார்.