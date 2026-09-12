“சட்டப் பணிப்பாளரே இல்லாமல் துறைமுக நகர ஆணைக்குழு எப்படி இயங்குகிறது?” – சாணக்கியன் கேள்வி

on Saturday, September 12, 2026
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சட்ட பணிப்பாளர் இல்லாமல் இரு ஆண்டுகளாக துறைமுக நகர ஆணைக்குழு செயற்பாடு; அரச வங்கிகளின் கடன்கள் தொடர்பில் வெளிப்படைத்தன்மையை கோரும் சாணக்கியன் !

கொழும்பு, செப்டெம்பர் 11: சட்ட பணிப்பாளர் ஒருவர் இல்லாமலேயே கொழும்பு துறைமுக நகர ஆணைக்குழு கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளாக செயற்பட்டு வருவதாக சுட்டிக்காட்டிய பாராளுமன்ற உறுப்பினர் சாணக்கியன் இராசமாணிக்கம், சட்ட பணிப்பாளர் இல்லாமல் ஆணைக்குழுவால் எவ்வாறு சட்டரீதியாக தனது செயற்பாடுகளை முன்னெடுக்க முடியும் என அரசாங்கத்திடம் கேள்வியெழுப்பினார்.

 பாராளுமன்றத்தில் இன்று நடைபெற்ற அமர்வின்போது நிதி மற்றும் திட்டமிடல் அமைச்சரிடம் கேள்விகளை எழுப்பிய சாணக்கியன் இராசமாணிக்கம், துறைமுக நகர ஆணைக்குழுவின் வெளிப்படைத்தன்மை தொடர்பிலும் சந்தேகம் எழுப்பினார். 

கொழும்பு துறைமுக நகர ஆணைக்குழுவில் பணியாற்றும் ஒவ்வொரு அதிகாரியின் சம்பள விபரங்களையும் தான் முன்னதாக கோரியிருந்த போதிலும், அதற்குப் பதிலாக ஒட்டுமொத்த சம்பள விபரம் மாத்திரமே வழங்கப்பட்டுள்ளதாக அவர் தெரிவித்தார். “ஒவ்வொரு அதிகாரிகளினதும் சம்பள விபரங்களை நான் கோரியிருந்தேன். ஆனால், ஒட்டுமொத்த சம்பள விபரம் மாத்திரமே வழங்கப்பட்டுள்ளது. அதேவேளை, சட்ட பணிப்பாளர் இல்லாமலேயே துறைமுக நகர ஆணைக்குழு கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளாக செயற்பட்டு வருகிறது. சட்ட பணிப்பாளர் இல்லாமல் ஆணைக்குழுவால் எவ்வாறு செயற்பட முடியும்?” என அவர் கேள்வியெழுப்பினார். 

தனிப்பட்ட அதிகாரிகளின் சம்பள விபரங்கள் வெளிப்படுத்தப்படாமைக்கும், சட்ட பணிப்பாளர் இல்லாத நிலைக்கும் இடையில் தொடர்பு இருக்கக்கூடும் என சுட்டிக்காட்டிய அவர், ஆணைக்குழுவின் வெளிப்படைத்தன்மை தொடர்பிலும் சந்தேகங்கள் எழுவதாக தெரிவித்தார். 

அரச வங்கிகளின் கடன்கள் தொடர்பில் முக்கிய ஆவணங்களை பாராளுமன்றத்தில் சமர்ப்பிக்க வேண்டும் இதேவேளை, அரச வங்கிகளின் கடன் நிலைமை தொடர்பில் கேள்வியெழுப்பியபோது, சில தகவல்களை வெளிப்படுத்தும்போது இரகசியத்தன்மையை பாதுகாக்க வேண்டியுள்ளதாக அரசாங்கம் வழங்கிய பதிலை ஏற்றுக்கொள்வதாக சாணக்கியன் இராசமாணிக்கம் தெரிவித்தார். 

எனினும், நாட்டின் நிதி அதிகாரம் பாராளுமன்றத்துக்கே உள்ள நிலையில், குறைந்தபட்சம் முக்கியமான ஆவணங்களையாவது அரச நிதி பற்றிய குழுவிடம் சமர்ப்பிக்க வேண்டும் என நிதி மற்றும் திட்டமிடல் பிரதி அமைச்சரிடம் அவர் வலியுறுத்தினார். வங்கி கட்டமைப்பில் மேற்கொள்ளப்பட்ட மறுசீரமைப்பு நடவடிக்கைகளைத் தொடர்ந்து பல பில்லியன் ரூபா பெறுமதியான கடன்கள் மீள அறவிடப்படாமல் இரத்துச் செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும், மேலும் பல பில்லியன் ரூபா பெறுமதியான கடன்கள் இன்னும் மீள அறவிடப்படாமல் உள்ளதாகவும் அவர் சுட்டிக்காட்டினார். 

“இவ்வாறு மீள அறவிடப்படாமல் உள்ள கடன்கள் மக்களின் வரிப்பணத்துடன் தொடர்புடையவை. மக்களின் வரிப்பணம் எவ்வாறு பயன்படுத்தப்படுகிறது என்பதை அறிந்துகொள்ளும் உரிமை மக்களுக்கு உள்ளது. எனவே, அரச வங்கிகளின் கடன் நடவடிக்கைகள் தொடர்பில் மக்களால் கேள்வியெழுப்ப முடியும்,” என அவர் தெரிவித்தார். 

2021 மற்றும் 2022ஆம் ஆண்டுகளில் இந்த விடயங்கள் தொடர்பில் தான் கோப் குழுவில் கேள்விகளை எழுப்பியபோது, சில அரச வங்கிகள் மீள அறவிடப்படாத கடன்கள் தொடர்பில் உரிய சட்ட நடவடிக்கைகள் முன்னெடுக்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிவித்திருந்ததாகவும் சாணக்கியன் குறிப்பிட்டார். அதேவேளை, இந்த விடயங்களை தான் ஏன் வெளிப்படுத்துகின்றேன் என கேள்வியெழுப்பியதுடன், தமக்கு எதிராக சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என சில வங்கிகள் கடிதங்கள் மூலம் எச்சரித்திருந்ததாகவும் அவர் தெரிவித்தார். 

“மக்களின் வரிப்பணம் தொடர்பில் அறிந்துகொள்ளும் உரிமை மக்களுக்கு உள்ளது. அரச வங்கிகளின் செயற்பாடுகள் தொடர்பில் மக்களால் கேள்வியெழுப்ப முடியும். ஒரு மக்கள் பிரதிநிதியாக, மக்களின் பணம் எவ்வாறு நிர்வகிக்கப்படுகிறது என்பதை கேள்வி கேட்பதும், அதற்கான தகவல்களை கோருவதும் எனது பொறுப்பாகும்,” என சாணக்கியன் இராசமாணிக்கம் மேலும் தெரிவித்தார்.

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