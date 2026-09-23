கிழக்கு மாகாண அபிவிருத்தித் திட்டங்களின் முன்னேற்றம் குறித்து ஆளுநர் தலைமையில் மீளாய்வு

on Wednesday, September 23, 2026
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கிழக்கு மாகாண ஆளுநர் பேராசிரியர் ஜயந்தலால் ரத்னசேகர அவர்களின் தலைமையில் செவ்வாய்கிழமை( 22) திருகோணமலையில் உள்ள மாகாண ஆளுநர் செயலகத்தில் கிழக்கு மாகாணத்தின் அமைச்சுக்கள் மற்றும் திணைக்களங்களின் தலைவர்களுக்கு இடையேயான ஒரு கூட்டம் நடைபெற்றது.

மாகாணத்தில் அபிவிருத்தித் திட்டங்களின் நிதி மற்றும் பௌதீக முன்னேற்றம், இந்திய உதவியுடன் மேற்கொள்ளப்படவுள்ள திட்டங்களின் முன்னேற்றம், மாகாணப் பணப் பரிமாற்ற முறை குறித்த கலந்துரையாடல், அமைச்சகங்களின் கட்டுப்பாட்டில் உள்ள துறைகளில் உள்ள பிரச்சினைகள், மாகாண வருவாய் இலக்குகளை அடைதல், கிழக்கு மாகாண சபைக்குள் உள்ள அமைச்சுக்கள் மற்றும் திணைக்களங்களில் உள்ள திட்டங்களின் மீளாய்வு மற்றும் அவற்றில் எழும் பிரச்சினைகளைத் தீர்ப்பதற்கு நிறுவனத் தலைவர்களின் தலையீடு போன்ற விடயங்கள் குறித்து விரிவான கலந்துரையாடல்கள் நடத்தப்பட்டன.

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