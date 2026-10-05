இன்று உலகக் குடியிருப்பு தினம் – நாடு முழுவதும் 5,000 புதிய வீடுகள் மக்களிடம் கையளிப்பு

இன்று (5) உலகக் குடியிருப்பு தினமாகும். ‘அனைவருக்கும் போதுமான வீடு’ என்பதே இம்முறை உலகக் குடியிருப்பு தினத்தின் பிரதான கருபொருளாகும்.
உலகளாவிய வீட்டுவசதி நெருக்கடி, இடம்பெயர்ந்த மக்களின் பிரச்சினைகள், குறைந்த வருமானம் பெறுபவர்கள் மற்றும் வீடற்ற மக்களுக்குப் பாதுகாப்பான இருப்பிடங்களை வழங்க வேண்டியதன் அவசியம் என்பவற்றை இந்த தினம் வலியுறுத்துகிறது.
உலக மக்கள் தொகையில் 3 பில்லியனுக்கும் அதிகமானோர் முறையான வசதிகளற்ற வீடுகளில் வாழ்வதாகவும், 1.1 பில்லியனுக்கும் அதிகமானோர் நிலையான இருப்பிடங்கள் இன்றி வசிப்பதாகவும் ஐக்கிய நாடுகள் சபை சுட்டிக்காட்டியுள்ளது.
இதேவேளை, உலகக் குடியிருப்பு தினத்தை முன்னிட்டு நாடு முழுவதும் புதிதாக அமைக்கப்பட்ட 5,000 வீடுகளை மக்களிடம் கையளிக்கும் திட்டம் திட்டமிடப்பட்டுள்ளதாக வீடமைப்பு, நிர்மாணத்துறை மற்றும் நீர் வழங்கல் அமைச்சர் சுசில் ரணசிங்க தெரிவித்துள்ளார்.