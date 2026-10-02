ரூ.7.30 கோடிக்கும் அதிக பெறுமதியான காணிகள் கொள்வனவு: யோஷித ராஜபக்ஷவுக்கு எதிரான பணமோசடி வழக்கு ஒத்திவைப்பு

on Friday, October 02, 2026
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பணமோசடி தடுப்புச் சட்டத்தின் கீழ் முன்னாள் ஜனாதிபதி மஹிந்த ராஜபக்ஷவின் புதல்வர் யோஷித ராஜபக்ஷவிற்கு எதிராகத் தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ள வழக்கின் சாட்சி விசாரணையை ஒத்திவைக்கக் கொழும்பு மேல் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
 
இவ்வழக்கு இன்று (02) கொழும்பு மேல் நீதிமன்ற நீதிபதி உதேஷ் ரணதுங்க முன்னிலையில் விசாரணைக்கு எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டது.

இதன்போது பிணையில் விடுவிக்கப்பட்டுள்ள பிரதிவாதியான யோஷித ராஜபக்ஷ நீதிமன்றத்தில் ஆஜராகியிருந்தார்.

அங்கு பிரதிவாதிகள் தரப்பில் ஆஜராகும் ஜனாதிபதி சட்டத்தரணி சுகவீனமுற்றுள்ள காரணத்தினால் இவ்வழக்கை ஒத்திவைக்க நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது.

தெஹிவளை மற்றும் இரத்மலானை பகுதிகளில் 730 இலட்சம் ரூபாய்க்கும் அதிகப் பெறுமதியுடைய 5 காணிகளை விலைக்கு வாங்கியதன் மூலம் பணமோசடி தடுப்புச் சட்டத்தின் கீழ் குற்றமிழைத்துள்ளார் எனக் குற்றம் சுமத்தி யோஷித ராஜபக்ஷவிற்கு எதிராகச் சட்டமா அதிபரால் இவ்வழக்குத் தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது.

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