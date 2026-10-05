ஹட்டனில் டிப்பர் – பால் ஏற்றிச் சென்ற பிக்அப் நேருக்கு நேர் மோதி விபத்து: சாரதி காயம்
ஹட்டன், டிக்கோயா, தரவளை பகுதியில் டிப்பர் வாகனமொன்றும் பால் ஏற்றிச் சென்ற பிக்அப் ரக வாகனமும் நேருக்கு நேர் மோதி விபத்துக்குள்ளாகியுள்ளன.
இந்த விபத்து இன்று (5) காலை 7 மணியளவில் இடம்பெற்றுள்ளதாக ஹட்டன் பொலிஸார் தெரிவித்தனர்.
ஹட்டன் பகுதியிலிருந்து சாஞ்சிமலை நோக்கிப் பயணித்த பெரிய ரக டிப்பர் வாகனமும், சாஞ்சிமலையிலிருந்து டிக்கோயா பகுதி நோக்கிப் பால் ஏற்றிச் சென்ற சிறிய ரக பிக்அப் வாகனமும் நேருக்கு நேர் மோதியதில் இந்த விபத்து நேர்ந்துள்ளது.
விபத்தில் பிக்அப் ரக வாகனத்தின் சாரதி காயமடைந்து டிக்கோயா ஆதார வைத்தியசாலையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார்.
அத்துடன், பால் ஏற்றிச் சென்ற வாகனத்துக்கும் கடுமையான சேதம் ஏற்பட்டுள்ளதுடன், விபத்து காரணமாக குறித்தப் பகுதியில் சில மணிநேரம் போக்குவரத்தும் தடைப்பட்டது.
அதிக வேகம் காரணமாகவே இந்த விபத்து இடம்பெற்றுள்ளதாக ஆரம்பக்கட்ட விசாரணைகளில் தெரியவந்துள்ள நிலையில், சம்பவம் தொடர்பான மேலதிக விசாரணைகளை ஹட்டன் பொலிஸார் மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.