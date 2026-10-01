கட்டுமானத் துறை தடைகளுக்கு விரைவான தீர்வு": துறைசார் பிரதிநிதிகளுடனான சந்திப்பில் ஜனாதிபதி அநுரகுமார உறுதியளிப்பு!

இலங்கையின் பொருளாதாரச் செயற்பாடுகளுக்கும் நாட்டின் வளர்ச்சிப் பாதைக்கும் கட்டுமானத் துறை நேரடியாகப் பங்களிப்பு செய்வதால், அத்துறையில் நிலவும் தடைகளை இனம் கண்டு அவற்றுக்கு உரிய தீர்வுகளை வழங்கி புத்துயிர்ப்பை ஏற்படுத்த வேண்டியதன் அவசியத்தை ஜனாதிபதி அநுரகுமார திசாநாயக்க வலியுறுத்தியுள்ளார்.
ஜனாதிபதி செயலகத்தில் நேற்று (30) பிற்பகல் ஜனாதிபதிக்கும் கட்டுமானத் துறையின் முக்கிய பங்குதாரர்களுக்கும் இடையே இடம்பெற்ற விசேட கலந்துரையாடலின் போதே அவர் இதனைத் தெரிவித்துள்ளார்.
இந்தக் கலந்துரையாடலின் போது கட்டுமானத் துறையின் தற்போதைய நிலைமை மற்றும் அதன் எதிர்காலப் போக்குகள் குறித்து கவனம் செலுத்திய ஜனாதிபதி, இந்தத் துறையை மீள வலுப்படுத்தி நிலையான வளர்ச்சியை எட்டுவதற்கு எடுக்கப்பட வேண்டிய நடவடிக்கைகள் குறித்துப் பங்குதாரர்களின் கருத்துக்களையும் யோசனைகளையும் கேட்டறிந்தார்.
அத்துடன், தற்போதைய சூழலில் கட்டுமானத் துறை எதிர்கொள்ளும் பிரதான சவால்கள் மற்றும் பிரச்சினைகள் குறித்தும் ஜனாதிபதியின் கவனத்திற்குக்கொண்டு வரப்பட்டது.
இந்தப் பிரச்சினைகளுக்கு விரைவான மற்றும் நடைமுறைச் சாத்தியமான தீர்வுகளை வழங்குவதற்கு அரசாங்கம் எவ்வாறான தலையீடுகளை மேற்கொள்ள முடியும் என்பது குறித்தும் இதன்போது விரிவாக ஆராயப்பட்டதாக ஜனாதிபதி ஊடகப் பிரிவு தெரிவித்துள்ளது.