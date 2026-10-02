உணவு, குடிநீர் தட்டுப்பாட்டில் தவிக்கும் ஈரானிய எண்ணெய் தாங்கிக் கப்பல் மாலுமிகள்: இலங்கை கடலோரப் பகுதியில் பரபரப்பு சூழல்!

on Friday, October 02, 2026
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இலங்கையின் தென்மேற்கு கடற்பரப்பில் இருந்து சுமார் 15 மைல் தொலைவில், ஈரானுடன் தொடர்புடைய சுமார் 20 எண்ணெய் தாங்கிக் கப்பல்கள் தற்போது சிக்கியுள்ளதாக தெரிவிக்கப்படுகிறது.

கடுமையான அமெரிக்கத் தடைகள் மற்றும் கடற்போக்குவரத்துத் தடைகள் காரணமாக இக்கப்பல்கள் பெரும் நெருக்கடியை எதிர்கொண்டுள்ளதோடு, சில கப்பல்களில் உணவு, எரிபொருள் மற்றும் குடிநீர் தட்டுப்பாடும் ஏற்பட்டுள்ளதாகக் குறிப்பிடப்படுகிறது.

சீனாவுக்கு கச்சா எண்ணெய் கொண்டு செல்லும் பணியில் ஈடுபட்டிருந்த, ஈரானுடன் தொடர்புடைய சுமார் 20 காலியான எண்ணெய் தாங்கிக் கப்பல்கள் இலங்கை கடலோரப் பகுதிக்கு அருகில் நங்கூரமிட்டுள்ளன.

ஈரானின் எண்ணெய் வர்த்தகத்திற்கு ஆதரவளிக்கும் தரப்பினருக்கு எதிராக அமெரிக்கா கடுமையான அழுத்தங்களைப் பிரயோகித்து வருவதன் காரணமாகவே இந்நிலைமை ஏற்பட்டுள்ளது.

கப்பல்களில் உள்ள மாலுமிகள் உணவு, எரிபொருள் மற்றும் அத்தியாவசியப் பொருட்களைப் பெற முயற்சித்த போதிலும், அமெரிக்கத் தடைகளுக்குச் சிக்க நேரிடும் என்ற பயம் காரணமாகச் சில இலங்கை விநியோகஸ்தர்கள் சேவைகளை வழங்கத் தயங்குவதால் அவர்கள் கடுமையான சிரமங்களை எதிர்கொண்டுள்ளனர்.

இக்கப்பல்கள் இலங்கையின் இறையாண்மைக்கு உட்பட்ட கடற்பரப்பிற்கு வெளியே, அதாவது அதன் பிரத்யேக பொருளாதார மண்டலத்திற்குச் (EEZ) அருகில் நங்கூரமிட்டுள்ளதால், அவை தொடர்பாக இலங்கையின் அதிகாரிகளுக்கு உள்ள சட்டப்பூர்வ அதிகாரங்கள் வரம்பிற்குட்பட்டதாக உள்ளன.

இருப்பினும், அதிகாரிகள் இக்கப்பல்களின் நடமாட்டத்தை தொடர்ந்து கண்காணித்து வருகின்றனர்.

சர்வதேசத் தடைகளுக்கு மத்தியில் பிராந்தியக் கடல்சார் போக்குவரத்து மற்றும் விநியோக வலையமைப்பு எதிர்கொண்டுள்ள பரந்த நெருக்கடியை இந்நிலைமை தெளிவாகக் காட்டுகின்றதுடன், தவிக்கும் கப்பல்களில் உள்ள ஊழியர்களின் மனிதநேயத் தேவைகள் குறித்தும் கவனம் செலுத்தப்பட்டுள்ளது

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