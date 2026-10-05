அனோஜனை மீட்க சட்ட நடவடிக்கை – விசேட சட்டத்தரணிகள் குழு சவூதி பயணம்
சவுதி அரேபியாவில் மரண தண்டனைக்குள்ளாகியுள்ள இலங்கை இளைஞரான சிவராசா அனோஜன் விவகாரம் தொடர்பிலான சட்ட நடவடிக்கைகளுக்காக விசேட சட்டத்தரணிகள் குழுவொன்று திங்கட்கிழமை (5) நாட்டிலிருந்து புறப்பட்டுச் சென்றுள்ளது.
ஜனாதிபதி சட்டத்தரணி உபுல் குமாரப்பெருமவை நேற்றைய தினம் தொடர்பு கொண்டு இது குறித்து வினவிய போது, அவர் இதனை உறுதிப்படுத்தினார். சவுதி செல்லும் இந்த குழுவில் பாராளுமன்ற உறுப்பினரும் ஜனாதிபதி சட்டத்தரணியுமான பைசர் முஸ்தபா, சட்டமா அதிபர் திணைக்களத்தின் மேலதிக சொலிசிட்டர் ஜெனரல் அசாத் நவாவி, ஜனாதிபதி சட்டத்தரணி ஹஃபீல் பாரிஸ் ஆகியோர் உள்ளடங்குகின்றனர்.
இக்குழுவினர் புதன்கிழமை (7) அல்லது வியாழக்கிழமை (8) சவூதி அரேபியாவிலுள்ள இரண்டு சட்டத்தரணிகள் சங்கங்களின் பிரதிநிதிகளுடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்தவுள்ளதாகத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அவரது தண்டனையைக் குறைக்கக் கோரும் மேல்முறையீடொன்று சட்டமா அதிபர் திணைக்களம் ஊடாக சவூதி அரேபிய உச்ச நீதிமன்றத்தில் சமர்ப்பிக்கப்படவுள்ளதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
சவூதி அரேபியாவிலுள்ள இலங்கைத் தூதரகம் இவ்விவகாரத்தை உன்னிப்பாகக் கண்காணித்து வருவதாகவும், இராஜதந்திர வழிகள் ஊடாக சவூதி அதிகாரிகளுடன் தொடர்ந்து ஒருங்கிணைந்து செயல்பட்டு வருவதாகவும் வெளிவிவகார அமைச்சு தெரிவித்துள்ளது.
அனோஜனுக்கு பொது மன்னிப்பைப் பெற்றுக் கொள்வதற்கான சட்ட ஏற்பாடுகள் குறித்து இதன் போது ஆழமாக ஆராயப்படவுள்ளதாகவும், தற்போது இடம்பெற்று வரும் வழக்கு விசாரணைகளுக்கு எவ்வித பாதிப்பும் இன்றி, பொது மன்னிப்பிற்கான கோரிக்கையை எவ்வாறு சவுதி மன்னர் தலைமையிலான அரசாங்கத்திடம் முன்வைப்பது என்பது குறித்த சட்ட நடைமுறைகள் குறித்து ஆராயவுள்ளதாகவும் ஜனாதிபதி சட்டத்தரணி உபுல் குமாரப்பெரும தெரிவித்தார்.