நாடு படுகுழிக்குள் செல்கிறது ; கூட்டங்கள் நடத்துவதை அரசாங்கம் நிறுத்த வேண்டும் – மதுர விதானகே

வளமான நாடு - அழகான வாழ்க்கை என்ற வாக்குறுதியை முன்வைத்து ஆட்சிக்கு வந்த அரசாங்கத்தின் தற்போதைய முன்னேற்ற அறிக்கை மிகவும் மோசமான நிலையில் காணப்படுவதாகவும், மக்கள் பொருளாதார நெருக்கடியில் சிக்கியுள்ள நிலையில், அரசாங்கம் நாடு முழுவதும் கூட்டங்களை நடத்திக்கொண்டு செல்கிறது. நாடு படுகுழிக்குள் சென்றுகொண்டிருக்கும்போது, அரசாங்கம் நாடு முழுவதும் சென்று கூட்டங்களை நடத்துவதை நிறுத்தவேண்டும் எனவும் சர்வஜன அதிகாரம் கட்சியின் செயற்பாட்டாளர் சட்டத்தரணி மதுர விதானகே குற்றம்சாட்டினார்.
சர்வஜன அதிகாரம் கட்சியின் காரியாலயத்தில் இன்று திங்கட்கிழமை (5) நடைபெற்ற ஊடகவியலாளர் சந்திப்பில் கலந்துகொண்டு கருத்து தெரிவிக்கும்போதே அவர் மேற்கண்டவாறு தெரிவித்துள்ளார்.
அவர் அங்கு மேலும் தெரிவிக்கையில்,
வளமான நாடு - அழகான வாழ்க்கை என்று கூறியே இந்த அரசாங்கம் ஆட்சிக்கு வந்தது. ஆனால் இன்று அரசாங்கத்தின் முன்னேற்ற அறிக்கை மிகவும் மோசமான நிலையில் உள்ளது.
2026ஆம் ஆண்டின் இரண்டாவது காலாண்டில் வேலைவாய்ப்பின்மை 4 சதவீதமாக அதிகரித்துள்ளது. 340,240 இளைஞர்களுக்கு வேலைவாய்ப்பு இல்லை. இளைஞர்களிடையேயான வேலைவாய்ப்பின்மை 43 சதவீதமாக அதிகரித்துள்ளது.
இந்த வருடத்தில் இன்று வரையான காலப்பகுதியில் 42 துப்பாக்கிச் சூட்டுச் சம்பவங்கள் இடம்பெற்றுள்ளன. அவற்றில் 23 பேர் உயிரிழந்துள்ளனர். தேசிய பாதுகாப்பு தொடர்பாக கேள்வி எழுப்பியபோது பல்வேறு வாக்குறுதிகள் வழங்கப்பட்டபோதிலும், தற்போதைய நிலைமை அதற்கு மாறாக உள்ளது.
அதேபோன்று அதிகளவில் எய்ட்ஸ் பரவும் நாடுகளின் வரிசையில் இலங்கை 17ஆவது இடத்தில் இருப்பதாக தெரிவிக்கப்படுகிறது. நாட்டின் சிறுவர்களில் நான்கில் ஒரு பகுதியினர் மந்தபோஷணைக்கு உள்ளாகியுள்ளனர். உணவுப் பணவீக்கம் 8.7 சதவீதமாக அதிகரித்துள்ளது.
ஆட்சிக்கு வந்தவுடன் அத்தியாவசிய உணவுப் பொருட்கள், மருந்துகள் மற்றும் பாடசாலை உபகரணங்கள் மீதான 18 சதவீத பெறுமதி சேர் வரியை குறைப்பதாக அரசாங்கம் கூறியது. ஆனால், இன்று அந்த வாக்குறுதிகள் நிறைவேற்றப்படவில்லை.
நேற்று நாம் பார்த்தோம். எதிர்பார்ப்பு வைத்தியசாலையில் நோயாளிகளுக்கு தேவையான மருந்துகள், மருத்துவ உபகரணங்கள் மற்றும் சத்திரசிகிச்சை உபகரணங்கள் இல்லை என தெரிவிக்கப்பட்டு, அவற்றை பொதுமக்கள் வழங்குமாறு வேண்டுகோள் விடுக்கப்பட்டுள்ளது. இவ்வாறான நிலை ஏற்பட்டுள்ள நிலையில், முன்னர் உதவி செய்த கதிர்காமம் நிலமே அவர்களிடமாவது மீண்டும் உதவி கோர வேண்டிய நிலை ஏற்பட்டுள்ளது.
முதல் ஆறு மாதங்களில் அரசாங்கத்தின் வரி வருமானம் 30 சதவீதத்தினால் அதிகரித்துள்ளதாக கூறப்படுகிறது. ஆனால், அதில் 7 சதவீதமே செலவிடப்பட்டுள்ளது. வரிக்கு மேல் வரி விதித்து மக்களிடம் இருந்து பணத்தை சேகரித்துள்ள போதிலும், அந்தப் பணத்தின் பயன் மக்களுக்கு கிடைக்கவில்லை.
வளமான நாடு என்று கூறப்படும் நாட்டில் மக்கள் உணவுக்காக போராடுகின்றனர். கடந்த ஐந்து மாதங்களில் மாத்திரம் 15,000 கோடி ரூபாய் பெறுமதியான தங்கப் பொருட்களை மக்கள் அடகு வைத்துள்ளனர். வாழ்வதற்கு வேறு வழியில்லாத நிலையிலேயே மக்கள் தங்களிடம் இருந்த தங்கத்தை அடகு வைத்துள்ளனர்.
மக்கள் பொருளாதார நெருக்கடியில் சிக்கியுள்ள நிலையில், அரசாங்கம் நாடு முழுவதும் கூட்டங்களை நடத்திக்கொண்டு செல்கிறது. நாடு படுகுழிக்குள் சென்றுகொண்டிருக்கும்போது, அரசாங்கம் நாடு முழுவதும் சென்று கூட்டங்களை நடத்துவதை நிறுத்தவேண்டும்.
தேர்தலுக்கு முன்னர் மக்களுக்கு வழங்கிய வாக்குறுதிகளை நிறைவேற்றவேண்டும். மக்கள் எதிர்நோக்கும் வேலைவாய்ப்பு, வறுமை, உணவு, சுகாதாரம் உள்ளிட்ட பிரச்சினைகளுக்கு தீர்வு காணவேண்டும். மக்களின் வரிப்பணத்தை பயன்படுத்தி தொடர்ந்து கூட்டங்களை நடத்துவதற்கு பதிலாக, மக்களின் வாழ்க்கை நிலைமையை மேம்படுத்துவதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கவேண்டும் என்றார்.