IMF 7ஆவது மதிப்பாய்வில் பணியாளர் மட்ட உடன்பாடு – இலங்கைக்கு மேலும் 345 மில்லியன் டொலர்கள் கிடைக்க வாய்ப்பு
சர்வதேச நாணய நிதியத்தின் (IMF) விரிவாக்கப்பட்ட கடன் வசதியின் கீழ் இலங்கை முன்னெடுக்கும் பொருளாதார மறுசீரமைப்பு திட்டத்தின் 7 ஆவது மதிப்பாய்வை நிறைவு செய்வதற்காக, சர்வதேச நாணய நிதியத்தின் பணியாளர் குழுவுக்கும் இலங்கை அதிகாரிகளுக்கும் இடையில் பணியாளர் மட்ட உடன்பாடு எட்டப்பட்டுள்ளது.
இந்த உடன்பாட்டிற்கு சர்வதேச நாணய நிதியத்தின் நிறைவேற்று சபை ஒப்புதல் அளித்த பின்னர், இலங்கைக்கு சுமார் 345 மில்லியன் அமெரிக்க டொலர்கள் நிதியுதவி கிடைக்கப்பெறும்.
இதன் மூலம் இந்தத் திட்டத்தின் கீழ் இலங்கைக்கு இதுவரை கிடைத்த மொத்த நிதியுதவி சுமார் 2.7 பில்லியன் டொலர்களாக உயர்வடையும்.
எனினும், நிறைவேற்று சபையின் இறுதி ஒப்புதலுக்கு முன்னர், 2027 பாதீட்டு அளவுருக்களுக்கு அமைவாக அதனை பாராளுமன்றத்தில் சமர்ப்பித்தல் மற்றும் நிதி உத்தரவாத மதிப்பாய்வை பூர்த்தி செய்தல் என்பன அவசியமென சர்வதேச நாணய நிதியம் நிபந்தனை விதித்துள்ளது.
தொடர்ச்சியான பொருளாதார அதிர்ச்சிகளுக்கு மத்தியிலும் இலங்கை பொருளாதாரம் கணிசமான மீள்தன்மையைக் காட்டியுள்ளதாக சர்வதேச நாணய நிதியத்தின் இலங்கை தூதுக்குழுத் தலைவர் இவான் பபர்ஜியோர்ஜியோ சுட்டிக்காட்டியுள்ளார்.
இதன்படி, 2026 ஆம் ஆண்டின் இரண்டாம் காலாண்டில் இலங்கை பொருளாதாரம் 4.2 சதவீத வளர்ச்சியடைந்துள்ளதுடன், ஓகஸ்ட் மாத முடிவில் நாட்டின் உத்தியோகபூர்வ வெளிநாட்டு கையிருப்பு 6.9 பில்லியன் டொலர்களாக அதிகரித்துள்ளது.
மேலும், செப்டம்பரில் பணவீக்கம் 8 சதவீதமாக நிலவியுள்ளதுடன் கடன் மறுசீரமைப்புப் பணிகளும் பெரும்பாலும் நிறைவடைந்துள்ளன.
இருப்பினும், மத்திய கிழக்கு யுத்தத்தின் காலம் மற்றும் தீவிரத்தன்மை, உலகளாவிய வர்த்தகக் கொள்கைகள் மற்றும் எல் நினோ காலநிலைத் தாக்கம் காரணமாக இலங்கை பொருளாதாரத்திற்கு தொடர்ந்தும் ஆபத்துகள் நிலவுவதாக நாணய நிதியம் எச்சரித்துள்ளது.
இதனால் உலகச் சந்தை நிலவரத்துக்கு ஏற்ப உள்நாட்டு எரிபொருள் விலைகளை சீரமைத்தல், குறைந்த வருமானம் பெறுவோருக்கு இலக்கு வைக்கப்பட்ட நிவாரணங்களை வழங்குதல், மத்திய கால வருமான உத்திகளை தயாரித்தல், விநியோக நெகிழ்வுத்தன்மை மற்றும் ஊழல் எதிர்ப்புச் சட்டக் கட்டமைப்பைப் பாதுகாத்தல் போன்ற பரிந்துரைகளையும் சர்வதேச நாணய நிதியம் முன்வைத்துள்ளது.