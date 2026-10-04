IMF திட்டத்துக்குப் பின்னர் சொந்தக் காலில் நிற்குமா இலங்கை? – முதலீடு, ஏற்றுமதி மற்றும் பொருளாதார வளர்ச்சியே அடுத்த சவால்

on Sunday, October 04, 2026
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நிலை­யான தன்மை இலங்­கையின் பொரு­ளா­தா­ரத்தைக் காப்­பாற்­றி­யுள்­ளது. உரு­மாற்றம் இனி அதை வளர்க்க வேண்டும். தரப்­ப­டுத்தல் மேம்­பட்­டுள்­ளது. இப்­போது இலங்கை இந்த நிலை­யான தன்­மையை முத­லீடு, ஏற்­று­மதி, வேலை­வாய்ப்­புகள் மற்றும் பொரு­ளா­தார சுதந்­தி­ர­மாக மாற்ற வேண்டும்.

உண்­மை­யான பிரச்­சினை இலங்கை இன்­னு­மொரு ஐ.எம்.எவ். நிகழ்ச்சித் திட்­டத்தை விரும்­பு­கி­றதா என்­ப­தல்ல. 2027 மார்ச் மாதத்­திற்குள், நாட்டின் பொரு­ளா­தா­ரத்தால் போது­மான வளர்ச்சி, அரச வரு­மானம், ஏற்­று­மதி, அந்­நிய நேரடி முத­லீடு (FDI) மற்றும் அந்­நியச் செலா­வணி வரு­மா­னத்தை உரு­வாக்க முடி­கி­றதா என்­பதும், அதே நேரத்தில் மற்­றொரு வெளி­நாட்டு நிதிப் பற்­றாக்­கு­றையை உரு­வாக்­காமல் இருப்­புக்­களை மீண்டும் கட்­டி­யெ­ழுப்பி, கடன் பொறுப்­பு­களை நிறை­வேற்ற முடி­கி­றதா என்­ப­துமே ஆகும்.

இந்த அடிப்­படை அம்­சங்கள் போது­மான அளவு முன்­னேற்­ற­ம­டைந்தால், இலங்­கையால் நீடிக்­கப்­பட்ட நிதி வச­தியை (EFF) நிறைவு செய்து, சர்­வ­தேச நாணய நிதி­யத்­து­ட­னான தனது சாதா­ரண உறவை மட்டும் தொடர முடியும். ஆனால் வளர்ச்சி 4% அள­வி­லேயே நீடித்து, முத­லீடு மற்றும் அந்­நிய நேரடி முத­லீடு போது­மா­ன­தாக இல்­லாமல், ஏற்­று­மதி வரு­மானம் அதி­க­ரிக்கத் தவறி, வெளி­நாட்டு நிதி நெருக்­க­டிகள் தீவி­ர­ம­டைந்தால், மற்­றொரு தொடர்ச்­சி­யான ஐ.எம்.எவ். நிகழ்ச்சித் திட்டம் ஒரு நடை­மு­றை­ரீ­தி­யான நிதி­யியல் மற்றும் கொள்கை தெரி­வாக மாறக்­கூடும். ஐ.எம்.எவ். இலி­ருந்து வெளி­யே­று­வது பொரு­ளா­தார பலத்தின் விளை­வாக மட்­டுமே இருக்க வேண்டும்.

2022 ஆம் ஆண்டின் அரச கடன் தோல்­விக்கு பிறகு பொரு­ளா­தாரம் எந்­த­ளவு தூரம் பய­ணித்­துள்­ளது என்­ப­தற்­கான முக்­கிய அங்­கீ­கா­ர­மாக, Fitch மதிப்­பீ­டுகள் கடந்த வாரம் இலங்­கையின் நீண்­ட­கால வழங்­குநர் இயல்­பு­நிலை மதிப்­பீட்டை 'CCC+' இலி­ருந்து 'B-' ஆக மேம்­ப­டுத்தி, 'நிலை­யான தொலை­நோக்கு' (Stable Outlook) நிலை­யையும் வழங்­கி­யுள்­ளது.

ஆனால் இலங்கை மேம்­ப­டுத்­தப்­பட்ட கடன் தர­வ­ரி­சையை முழு­மை­யான மீட்­சி­யாகக் கருதி குழப்­ப­ம­டையக் கூடாது. 'B-' என்­பது வெற்றி விழா கொண்­டா­டு­வ­தற்­கா­ன­தல்ல. நோயாளி தீவிர சிகிச்சைப் பிரி­வி­லி­ருந்து வெளி­யே­றி­விட்டார் என்­றுதான் அர்த்­தமே தவிர, நோயாளி முழு உடல்­த­கு­தி­யுடன் இருக்­கிறார் என்று அர்த்­த­மல்ல.

கடந்த வாரம் தனது விஜ­யத்தை நிறைவு செய்த ஐ.எம்.எவ்.பணிக்­குழு, பொரு­ளா­தாரம் சீர­டை­வது சரி­யான பாதையில் உள்­ளது என்­பதை உறு­திப்­ப­டுத்­தி­ய­துடன், இரண்டாம் காலாண்டு வளர்ச்சி 4.2% ஆக இருப்­ப­தையும், கையி­ருப்பு சுமார் 6.9 பில்­லியன் அமெ­ரிக்க டொலர்­க­ளாக இருப்­ப­தையும், வலு­வான நிதி­யியல் செயற்­பாட்­டையும் சுட்­டிக்­காட்­டி­யுள்­ளது. இருப்­பினும், இவை நீட்­டிக்­கப்­பட்ட நிதி வச­தியின் (EFF) ஏழா­வது மீளாய்­வுக்கு முன்­ன­தான தொழில்­நுட்ப ஆலோ­ச­னை­க­ளா­கவே இருந்­தன. இறுதி ஊழியர் மட்ட உடன்­பாடு எட்­டப்­ப­ட­வில்லை என்­ப­துடன், எந்­த­வொரு உடன்­பாடும் அத­னுடன் தொடர்­பு­டைய நிதிகள் விடு­விக்­கப்­ப­டு­வ­தற்கு முன்பு ஐ.எம்.எவ். நிறை­வேற்றுக் குழுவின் அனு­ம­தியைப் பெற வேண்டும்.

ஆனால், அடுத்த மீளாய்­வுக்கு அப்பால் ஒரு பெரிய வினா உள்­ளது.

தற்­போ­தைய ஐ.எம்.எவ். நிகழ்ச்சித் திட்டம் முடி­வ­டையும் போது, இலங்­கையால் உண்­மை­யி­லேயே சொந்தக் காலில் நிற்கும் அள­வுக்கு வலு­வ­டைய முடி­யுமா?

அந்த வினா­விற்கு அர­சியல் ரீதி­யா­கவோ அல்­லது உணர்­வு­பூர்­வ­மா­கவோ பதி­ல­ளிக்கக் கூடாது. எனவே, ஐ.எம்.எவ். நிகழ்ச்சித் திட்டம் தனது காலா­வதி திக­தியை அடைந்­து­விட்­டது என்­ப­தற்­காக மட்­டுமே இலங்கை அதை­விட்டு வெளி­யேறக்கூடாது. பொரு­ளா­தாரம் போது­மான அளவு வலு­வ­டையும் போது மட்­டுமே வெளி­யேற வேண்டும்.2022 முதல் இலங்கை பல விட­யங்­களை அடைந்­துள்­ளது. பண­வீக்கம் குறைந்­துள்­ளது, நிதி­யியல் செயற்­பாடு மேம்­பட்­டுள்­ள­துடன், கையி­ருப்பு மீட்­கப்­பட்­டுள்­ளது மற்றும் கடன் மறு­சீ­ர­மைப்பு முன்­னே­றி­யுள்­ளது. நமது வர­லாற்­றி­லேயே மிக மோச­மான பொரு­ளா­தார நெருக்­க­டி­க­ளுக்குப் பிறகு, நம்­பிக்கை மற்றும் ஒழுக்­கத்தை மீட்­டெ­டுக்க ஐ.எம்.எவ். நிகழ்ச்சித் திட்டம் உத­வி­யது. ஆனால் ஐ.எம்.எவ். மீளாய்­வு­களை வெற்­றி­கொண்டு செல்­வதால் மட்­டுமே ஒரு பொரு­ளா­தாரம் மீட்­சி­ய­டைந்­து­வி­டாது.

தொழிற்­சா­லைகள் விரி­வ­டையும் போதும், வணி­கங்கள் முத­லீடு செய்யும் போதும், ஏற்­று­ம­திகள் வளரும் போதும், உற்­பத்­தித்­திறன் அதி­க­ரிக்கும் போதும், சிறந்த வேலை­வாய்ப்­புகள் உரு­வாக்­கப்­படும் போதும் மற்றும் அவ­ச­ர­கால நிதியை மீண்டும் மீண்டும் கோராமல் இறக்­கு­ம­தி­க­ளுக்குச் செலுத்­தவும் கடன்­களைத் தீர்க்­கவும் தேவை­யான அளவு அந்­நியச் செலா­வ­ணியை நாடு ஈட்டும் போதும் மட்­டுமே பொரு­ளா­தாரம் உண்­மை­யாக மீட்­சி­ய­டை­கி­றது.

அந்த உரு­மாற்றம் இன்னும் முழு­மை­ய­டை­யாமல் உள்­ளது.குறிப்­பாக எரி­பொருள் விலைகள் போன்ற புற அதிர்ச்­சி­க­ளுக்கு இலங்கை இன்­னமும் பல­வீ­ன­மான நிலை­யி­லேயே உள்­ளது. அதே நேரத்தில் 2027 ஆம் ஆண்­டி­லி­ருந்து கடன் மீளச்­செ­லுத்தல் பொறுப்­புகள் மென்­மேலும் முக்­கி­யத்­துவம் பெறும்.

அத­னால்தான் Fitch முறை­மையின் தர­வ­ரிசை உயர்வை நாம் கவ­ன­மா­கவும், பகுப்­பாய்வு ரீதி­யா­கவும் ஆராய வேண்டும். அது முன்­னேற்­றத்தை அங்­கீ­க­ரிக்­கி­றது, ஆனால் பல­வீ­னங்கள் இன்னும் நீடிக்­கவே செய்­கின்­றன.

மீண்டும் மீண்டும் ஏற்­படும் சென்­ம­தி­நி­லுவைச் சம­நிலை (balance -of- payments) நெருக்­க­டி­க­ளி­லி­ருந்து தப்­பிப்­ப­தற்கு ஒரே ஒரு நிலை­யான வழிதான் உள்­ளது. இலங்கை டொலர்­களைத் திரும்பத் திரும்பக் கட­னாகப் பெறு­வ­தற்குப் பதி­லாக, அதி­க­மான டொலர்­களை ஈட்­டவும் ஈர்க்­கவும் வேண்டும்.

இதன் கருத்து ஏற்­று­மதி, சுற்­றுலா, வெளி­நாட்டுப் பண அனுப்­பல்கள் மற்றும் மிக முக்­கி­ய­மாக, அந்­நிய நேரடி முத­லீடு (FDI) என்­ப­ன­வாகும். CCC+ இலி­ருந்து B- ஆக மாறு­வது நம்­பிக்­கையை மேம்­ப­டுத்­தலாம், ஆனால் தர­வ­ரிசை நிறு­வ­னங்­களால் முத­லீட்டை உரு­வாக்கித் தர முடி­யாது. இலங்கை அதைத் தானே செய்ய வேண்டும்.

முத­லீட்­டா­ளர்கள் எதிர்­வு­கூ­றக்­கூ­டிய வரி விதிப்பு, நிலை­யான கொள்­கைகள், விரை­வான அனு­ம­திகள், அணுக்­கூ­டிய நிலம், வினைத்­தி­ற­னான சுங்­கத்­தி­ணைக்­களம், போட்­டித்­தன்மை வாய்ந்த சக்தி/மின்­சாரக் கட்­ட­ணங்கள், நடை­மு­றைப்­ப­டுத்­தக்­கூ­டிய ஒப்­பந்­தங்கள் மற்றும் தங்­க­ளது பணம் வந்­த­டைந்த பிறகு விதி­மு­றைகள் மாறாது என்ற நம்­பிக்­கை­யை­யுமே விரும்­பு­கி­றார்கள்.

எனவே இலங்கை முத­லீட்டு அனு­ம­தி­களைக் கொண்­டா­டு­வதை நிறுத்­தி­விட்டு, உண்­மையில் செயற்­ப­டுத்­தப்­பட்ட முத­லீட்டை அள­விட ஆரம்­பிக்க வேண்டும்.

வினாக்கள் மேலும் கடு­மை­யா­ன­தாக இருக்க வேண்டும்.

எவ்­வ­ளவு பணம் நாட்­டிற்குள் உண்­மையில் வந்­தது? எத்­தனை உற்­பத்தித் திறன்­மிக்க வேலை­வாய்ப்­புகள் உரு­வாக்­கப்­பட்­டன? எவ்­வ­ளவு ஏற்­று­மதி செய்­யப்­பட்­டது? எவ்­வ­ளவு தொழில்­நுட்பம் வந்­த­டைந்­தது? அந்த முத­லீ­டுகள் எத்தகைய தொடர்ச்­சி­யான அந்­நியச் செலா­வ­ணியை உரு­வாக்கும்?

இந்த ஆண்டின் முதல் ஆறு மாதங்­களில் இலங்கை சுமார் 450 மில்­லியன் அமெ­ரிக்க டொலர் அள­வி­லான செயற்­ப­டுத்­தப்­பட்ட முத­லீட்டை மட்­டுமே ஈர்த்­துள்­ள­தாகச் செய்­திகள் தெரி­விக்­கின்­றன. இது எச்­ச­ரிக்கை மணி­களை ஒலிக்க வேண்டும்.

மூல­த­னத்­திற்கு வேகமும், நிச்­ச­யத்­தன்­மையும், சீரான தன்­மையும், நம்­பிக்­கை­யுமே தேவையே தவிர வாக்­கு­று­தி­களோ, ஆவண வேலை­களோ, தாம­த­மான ஒப்­பு­தல்­களோ அல்ல.அர­சாங்கம் இலங்­கையை ஒரு முத­லீட்­டா­ளரின் கோணத்­தி­லி­ருந்து பார்க்க வேண்டும். நாட்­டிற்குள் நுழை­வது இல­கு­வா­னதா? முத­லீடு செய்­வது இல­கு­வா­னதா? தொழில் நடத்­து­வது கணித்துச் செயற்­ப­டக்­கூ­டி­ய­தாக உள்­ளதா? நீண்­ட­கால மூல­த­னத்தை நியா­யப்­ப­டுத்தும் அள­வுக்குப் போட்­டித்­தன்மை வாய்ந்­த­தாக உள்­ளதா?

இதற்­கான பதில் தெளி­வான 'ஆம்' என்­ப­தாக இல்­லை­யெனில், பணம் வேறு இடத்­திற்குச் சென்­று­விடும். உல­க­ளா­விய மூல­தனம் நாடுகள் சீர்­தி­ருத்தம் செய்யும் வரை காத்­தி­ருக்­காது. அது ஏற்­க­னவே அதை ஏற்­றுக்­கொள்ளத் தயா­ராக உள்ள நாடு­க­ளுக்கு நகர்ந்­து­விடும்.

2022 முதல், இலங்கை புரிந்­து­கொள்­ளக்­கூ­டிய வகையில் நெருக்­கடி முகா­மைத்­துவ வரி விதிப்பு, நிதி­யியல் ஒருங்­கி­ணைப்பு, கடன் நிலைத்­தன்மை, கையி­ருப்பு, பணம்சார் ஒழுங்­கு­ப­டுத்தல், எரி­சக்தி விலை நிர்­ணயம் மற்றும் அர­சுக்குச் சொந்­த­மான நிறு­வ­னங்கள் மீதே கவனம் செலுத்­தி­யது.

அந்த ஒழுங்கு தொடர வேண்டும். இலங்கை கட்­டுப்­ப­டி­யா­காத பற்­றாக்­கு­றை­க­ளுக்கோ, நிலை­யற்ற மானி­யங்­க­ளுக்கோ அல்­லது வரி செலுத்­து­வோரின் பணத்தில் நிரந்­த­ர­மாக நிதி­ய­ளிக்­கப்­படும் நஷ்­ட­ம­டையும் நிறு­வ­னங்­க­ளுக்கோ மீண்டும் திரும்ப முடி­யாது.

ஆனால் நிதி ஒழுங்­கு­ப­டுத்தலால் மட்­டுமே ஒரு பொரு­ளா­தா­ரத்தைச் சீராக்க முடியும். அது மட்­டுமே ஒரு நாட்டை வள­மா­ன­தாக மாற்­றி­விட முடி­யாது. வரு­மான அணி­தி­ரட்­ட­லா­னது இப்­போது முத­லீடு, ஏற்­று­மதி, உற்­பத்­தித்­திறன், உற்­பத்­தித்­துறை மற்றும் தனியார் துறையின் விரி­வாக்கம் ஆகி­ய­வற்­றிற்­கான தீவி­ர­மான தேசிய மூலோ­பா­யத்­துடன் பொருந்­தி­யி­ருக்க வேண்டும்.

எனவே, எதிர்கால ஐ.எம்.எவ். ஆலோசனைகள், இலங்கை நேற்றைய நெருக்கடி இலக்குகளை அடைந்துவிட்டதா என்பதில் மட்டும் கவனம் செலுத்தாமல், ஐ.எம்.எவ். உதவி இல்லாமல் தன் கடன்களைத் திருப்பிச் செலுத்துவதற்கான நாளைய இயலளவைக் கட்டியெழுப்புகிறதா என்பதிலும் கவனம் செலுத்த வேண்டும்.

2022 ஆம் ஆண்டின் வரிசைகள், பற்றாக்குறைகள், மின்வெட்டுகள், அந்நியச் செலாவணிப் பற்றாக்குறை மற்றும் அரச கடன் தோல்வி ஆகியவற்றிலிருந்து இலங்கை நீண்ட தூரம் பயணித்து வந்துள்ளது.

அந்த முன்னேற்றம் அங்கீகாரத்திற்குரியது. ஆனால் இப்போது இருக்கும் மிகப்பெரிய ஆபத்து, திருப்தியடைந்து அலட்சியமாக இருப்பதுதான், அதாவது பொருளாதாரத்தைச் சீராக்குவதை முழுமையான மீட்சி என்றும், மீட்சியை உருமாற்றம் என்றும் தவறாகப் புரிந்துகொள்வதும் தான்.

இலங்கையால் தனது எதிர்காலத்திற்குத் தானே நிதியளிக்கவும், கடன்களைத் தீர்க்கவும், அடுத்த புற அதிர்ச்சியைத் தாங்கிக் கொள்ளவும், மற்றொரு மீட்பு உதவி தேவைப்படாமல் வளரவும் முடியும். அந்த நாள்தான் உண்மையான மீட்சிக்கான அளவுகோலாகும்.

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