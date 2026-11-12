யாழ்ப்பாணத்தில் பிணையில் விடுவிக்கப்பட்ட மூன்றே நாட்களில் மீண்டும் போதைப்பொருளுடன் நபர் கைது!

on Thursday, November 12, 2026
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யாழ்ப்பாணத்தில் ஐஸ் போதைப்பொருளுடன் கைது செய்யப்பட்டு , மூன்று தினங்களுக்கு முன்னர் பிணையில் விடுவிக்கப்பட்ட நபர் ,நேற்று புதன்கிழமை (11) மீண்டும் ஹெரோயின் போதைப்பொருளுடன் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார் .

சாவகச்சேரி கனகம்புளியடி சந்திக்கு அண்மித்த பகுதியில் வீதி சோதனை நடவடிக்கையில் பொலிஸார் ஈடுபட்டிருந்த வேளை, சந்தேகத்திற்கு இடமான முறையில் வீதியில் சென்ற "பென்ஸ்" ரக காரை வழிமறித்து சோதனையிட்டனர்.

அதன்போது காரினுள் நக்கிள்ஸ் கிளிப் , மான் கொம்பில் கைப்பிடி செய்த வாள் என்பவற்றுடன் ஹெரோயின் போதைப்பொருளையும் மீட்டுள்ளனர்.

அதனை அடுத்து காரில் பயணம் செய்த இருவரையும் பொலிஸ் கைது செய்து விசாரணைகளை முன்னெடுத்த வேளை , இருவரும் அரசடி பகுதியை சேர்ந்தவர்கள் என்றும் , ஒருவர் ஏற்கனவே ஐஸ் போதைப்பொருளுடன் கைதாகி , கடந்த 3 தினங்களுக்கு முன்னரே , யாழ்ப்பாண மேல் நீதிமன்றினால் பிணையில் செல்ல அனுமதிக்கப்பட்டவர் என தெரியவந்துள்ளது.

கைதான இருவரையும் சாவகச்சேரி பொலிஸ் நிலையத்தில் தடுத்து வைத்து பொலிஸார் விசாரணைகளை முன்னெடுத்துள்ளனர்.

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