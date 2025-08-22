ரணிலுக்கு எதிராக மூன்று குற்றச்சாட்டுகள்
குற்றப் புலனாய்வுத் துறை (CID) காவலில் வைக்கப்பட்ட பின்னர் முன்னாள் ஜனாதிபதி ரணில் விக்ரமசிங்கேவுக்கு வழங்கப்பட்ட கைது ரசீதில், பொது சொத்துச் சட்டத்தின் பிரிவு 5(1) மற்றும் தண்டனைச் சட்டத்தின் பிரிவு 386 மற்றும் 388 இன் கீழ் குற்றங்களைச் செய்ததாக அவர் மீது குற்றம் சாட்டப்பட்டுள்ளதாகக் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
2023 ஆம் ஆண்டு லண்டனுக்கு விஜயம் செய்தபோது அரசு நிதியை தவறாகப் பயன்படுத்திய குற்றச்சாட்டின் பேரில் ஆகஸ்ட் 22 ஆம் தேதி விக்ரமசிங்கே கைது செய்யப்பட்டார். பின்னர் அவர் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தப்பட்டார், அவரது ஜாமீன் அல்லது ரிமாண்ட் குறித்த தீர்ப்பு எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.