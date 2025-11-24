இன்றைய தங்க விலை நிலவரம் !

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjt2fryxn1q8lK1y5NK0k9allE_xITJIqdGtz2GGz_1EW38NiKmxQJEDQ-7GnDT4IV4RuWhf8JybujFzpNMlGt6IQnsjuUfsVsadZ9a7nQ80eTaOek0kTC833t_bd_diAFgRpoY-tlmg7lNyFehbirBH1lOm-_z9XBVnordMrtM_mCyr0GqdjEzHHaYlF6H/s600/1736406632-images%20(4).jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="600" loading="lazy" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjt2fryxn1q8lK1y5NK0k9allE_xITJIqdGtz2GGz_1EW38NiKmxQJEDQ-7GnDT4IV4RuWhf8JybujFzpNMlGt6IQnsjuUfsVsadZ9a7nQ80eTaOek0kTC833t_bd_diAFgRpoY-tlmg7lNyFehbirBH1lOm-_z9XBVnordMrtM_mCyr0GqdjEzHHaYlF6H/s16000-rw/1736406632-images%20(4).jpg" /></a></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">இன்று திங்கட்கிழமை (நவம்.24) கொழும்பு, செட்டியார் தெருவில் விற்பனை செய்யப்படும் தங்கத்தின் விலை நிலைவரம் வருமாறு,</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">1 பவுண் தங்கம் (24 கரட்) - ரூ.330,000</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">1 பவுண் தங்கம் (22 கரட்) - ரூ.303,600</div>