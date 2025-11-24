இன்றைய தங்க விலை நிலவரம் !

on Monday, November 24, 2025
No comments

இன்று திங்கட்கிழமை (நவம்.24) கொழும்பு, செட்டியார் தெருவில் விற்பனை செய்யப்படும் தங்கத்தின் விலை நிலைவரம் வருமாறு,

1 பவுண் தங்கம் (24 கரட்) - ரூ.330,000

1 பவுண் தங்கம் (22 கரட்) - ரூ.303,600

You may like these posts