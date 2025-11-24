கொலை குற்றவாளிகளாக அடையாளம் காணப்பட்ட பத்து பேருக்கு மரண தண்டனை !

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhWpY4rvPuKVa5NqZ08DjjrKRYE_TWROMYRZWRO8I5FiRZIncy0fKTlzNwemLQrZ0xTfR3cT_K0jMMynpSjbNfbE6cqV2V-uu1rzpQiJUaMMM1vhqZJBoA2BA9HZsDz1Fk2WJwcsd-gOjthBpiwK_SMHJL6VPQp8d2kcA3gNIfH2Ufzv1nodTPqZJr2sl5k/s600/25-6921b39870b19.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="400" data-original-width="600" loading="lazy" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhWpY4rvPuKVa5NqZ08DjjrKRYE_TWROMYRZWRO8I5FiRZIncy0fKTlzNwemLQrZ0xTfR3cT_K0jMMynpSjbNfbE6cqV2V-uu1rzpQiJUaMMM1vhqZJBoA2BA9HZsDz1Fk2WJwcsd-gOjthBpiwK_SMHJL6VPQp8d2kcA3gNIfH2Ufzv1nodTPqZJr2sl5k/s16000-rw/25-6921b39870b19.jpg" /></a></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">கொலை தொடர்பில் குற்றவாளிகளாக அடையாளம் காணப்பட்ட பத்து பேருக்கு மரண தண்டனை விதிக்கப்பட்டுள்ளது.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">எம்பிலிப்பிட்டிய மேல் நீதிமன்றம் இந்த தீர்ப்பை வழங்கியுள்ளது.</div>