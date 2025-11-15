இன்றைய தங்க விலை நிலவரம் !

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhD4Xhy6CglpIZRxio76eKmNE6hFNhhP3hr_8LylQA2X_vmZ3tWFluLdfZTgzcnehVOCvd9415VkbBK6BAuOuCRmQAhwOxsHZmm0nOQyd3KbLRTxxtGp82G7bvzdlaLBoeLNFut_vw4HShcK1MIvLpIkPcP9xE912cJpXIzh8L_LcfTN1yTIsq9xSun-5cm/s600/25-67aefdeb9a0a3.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="400" data-original-width="600" loading="lazy" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhD4Xhy6CglpIZRxio76eKmNE6hFNhhP3hr_8LylQA2X_vmZ3tWFluLdfZTgzcnehVOCvd9415VkbBK6BAuOuCRmQAhwOxsHZmm0nOQyd3KbLRTxxtGp82G7bvzdlaLBoeLNFut_vw4HShcK1MIvLpIkPcP9xE912cJpXIzh8L_LcfTN1yTIsq9xSun-5cm/s16000-rw/25-67aefdeb9a0a3.png" /></a></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">கொழும்பு, செட்டியார் தெருவில் இன்று சனிக்கிழமை (நவம்பர் 15)விற்பனை செய்யப்படும் தங்கத்தின் விலை நிலைவரம் வருமாறு,</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">1 பவுண் தங்கம் (22 கரட்) - ரூ.303,600</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">1 பவுண் தங்கம் (24 கரட்) - ரூ.330,000</div>