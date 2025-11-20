இன்றைய தங்க விலை நிலைவரம் !

on Thursday, November 20, 2025
No comments

கொழும்பு, செட்டியார் தெருவில் இன்று வியாழக்கிழமை (நவம்பர் 20)விற்பனை செய்யப்படும் தங்கத்தின் விலை நிலைவரம் வருமாறு,

1 பவுண் தங்கம் (22 கரட்) - ரூ.303,600

1 பவுண் தங்கம் (24 கரட்) - ரூ.330,000

You may like these posts