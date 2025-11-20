இன்றைய தங்க விலை நிலைவரம் !

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjdPO3ctYpswR-xlwkNpnazD0XDK6FsvIqRzDI6LxN5GlC0BgIjwNsZHf3o6qyd_qa3ADNIIpOYr49rEPRpmWM4Xg-X9aOY8rwpHXdiBWocoHqeX3qds_96jii_pIacF7qrjt2VDMUv6V9Tmyl2cs0Ruaw5nDWOtN_xdEedf756WlF7-i2WAkEpukeHHj-N/s600/25-67c6a55b90149%20(1).webp" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="400" data-original-width="600" loading="lazy" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjdPO3ctYpswR-xlwkNpnazD0XDK6FsvIqRzDI6LxN5GlC0BgIjwNsZHf3o6qyd_qa3ADNIIpOYr49rEPRpmWM4Xg-X9aOY8rwpHXdiBWocoHqeX3qds_96jii_pIacF7qrjt2VDMUv6V9Tmyl2cs0Ruaw5nDWOtN_xdEedf756WlF7-i2WAkEpukeHHj-N/s16000-rw/25-67c6a55b90149%20(1).webp" /></a></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">கொழும்பு, செட்டியார் தெருவில் இன்று வியாழக்கிழமை (நவம்பர் 20)விற்பனை செய்யப்படும் தங்கத்தின் விலை நிலைவரம் வருமாறு,</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">1 பவுண் தங்கம் (22 கரட்) - ரூ.303,600</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">1 பவுண் தங்கம் (24 கரட்) - ரூ.330,000</div><div class="article-status" style="-webkit-box-align: center; -webkit-box-pack: justify; align-items: center; background-color: white; box-sizing: border-box; color: #212529; display: flex; font-family: tamilRegular, sans-serif; font-size: 14px; justify-content: space-between; margin-bottom: 28px;"><div class="auth-date" style="box-sizing: border-box;"></div></div>