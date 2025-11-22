இன்றைய தங்க விலை நிலவரம் !

on Saturday, November 22, 2025
No comments


கொழும்பு, செட்டியார் தெருவில் இன்று சனிக்கழமை (நவம்பர் 22) விற்பனை செய்யப்படும் தங்கத்தின் விலை நிலைவரம் வருமாறு,

1 பவுண் தங்கம் (22 கரட்) - ரூ.303,600

1 பவுண் தங்கம் (24 கரட்) - ரூ.330,000


You may like these posts