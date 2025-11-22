இன்றைய தங்க விலை நிலவரம் !

<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiFfe7xdGPtBOA3lJe8nOZyKVk8xny9sjygEl-XJWXx-IxAMezgVa5qUsrkz6lw1Nd7NSPAW83Rr_WK9fQciXlO9FsG3zGov8-GV10t66QHZxCihuMq5x6fdsXmkeiwj7GjDSY2bbvgIYWBigOqpxhmQ6cjZLzZAh9-xhYrdN3rKBNXcIu1TkyL6nFQcJez/s600/25-67aefdec54482.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em; text-align: center;"><img border="0" data-original-height="400" data-original-width="600" loading="lazy" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiFfe7xdGPtBOA3lJe8nOZyKVk8xny9sjygEl-XJWXx-IxAMezgVa5qUsrkz6lw1Nd7NSPAW83Rr_WK9fQciXlO9FsG3zGov8-GV10t66QHZxCihuMq5x6fdsXmkeiwj7GjDSY2bbvgIYWBigOqpxhmQ6cjZLzZAh9-xhYrdN3rKBNXcIu1TkyL6nFQcJez/s16000-rw/25-67aefdec54482.jpg" /></a><br /><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">கொழும்பு, செட்டியார் தெருவில் இன்று சனிக்கழமை (நவம்பர் 22) விற்பனை செய்யப்படும் தங்கத்தின் விலை நிலைவரம் வருமாறு,</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">1 பவுண் தங்கம் (22 கரட்) - ரூ.303,600</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">1 பவுண் தங்கம் (24 கரட்) - ரூ.330,000</div><br /><br />