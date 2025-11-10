இன்றைய தங்க விலை நிலவரம் !

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiPIJvPSCrjathE54W6IHzDKig2Ir_YECmkzcGQ2u77vyKRy9VNzm2SFPqZa1xknVlpUeY_zgAs4MEzNVzRi1sSlDHFDN8EQKQMXoLEb1kCSqqhmHdLpLU4oopKPK_mZQ3eYp3ao_FuL5KIjeEmORjIL3oBjngvbENuJE-JvwOEYrxvOzZDTmOo0gCjzebr/s920/InShot_20250715_121908137-920x425.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="425" data-original-width="920" loading="lazy" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiPIJvPSCrjathE54W6IHzDKig2Ir_YECmkzcGQ2u77vyKRy9VNzm2SFPqZa1xknVlpUeY_zgAs4MEzNVzRi1sSlDHFDN8EQKQMXoLEb1kCSqqhmHdLpLU4oopKPK_mZQ3eYp3ao_FuL5KIjeEmORjIL3oBjngvbENuJE-JvwOEYrxvOzZDTmOo0gCjzebr/s16000-rw/InShot_20250715_121908137-920x425.jpg" /></a></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">கொழும்பு, செட்டியார் தெருவில் இன்று சனிக்கிழமை (நவம்பர் 08)விற்பனை செய்யப்படும் தங்கத்தின் விலை நிலைவரம் வருமாறு,</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">1 பவுண் தங்கம் (22 கரட்) - ரூ.291,500</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">1 பவுண் தங்கம் (24 கரட்) - ரூ.318,000</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">18 கரட் தங்கம் - ரூ.238,500</div>