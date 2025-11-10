இன்றைய தங்க விலை நிலவரம் !

on Monday, November 10, 2025
கொழும்பு, செட்டியார் தெருவில் இன்று சனிக்கிழமை (நவம்பர் 08)விற்பனை செய்யப்படும் தங்கத்தின் விலை நிலைவரம் வருமாறு,

1 பவுண் தங்கம் (22 கரட்) - ரூ.291,500

1 பவுண் தங்கம் (24 கரட்) - ரூ.318,000

18 கரட் தங்கம் - ரூ.238,500

