காயத்ரி டயஸ் CID யில் முன்னிலை

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhbVrMHm79xgpXJonovw9OW23mJ7Tk975Dvuc7fOCFi_VmgX5Vay7xftCTTkDlId-1abC9uUeyhobKogz7aLbHmcDiU9R438bT-TNiJJta_7NpM73-4aJwKVpaZ2Y0VmW8-5TfytlXSbwQwjVSchE__pBHNEkspBMXb_KGZoVAOLmTmge5NCLN5OIppeysS/s800/Gayathri_251005.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="533" data-original-width="800" loading="lazy" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhbVrMHm79xgpXJonovw9OW23mJ7Tk975Dvuc7fOCFi_VmgX5Vay7xftCTTkDlId-1abC9uUeyhobKogz7aLbHmcDiU9R438bT-TNiJJta_7NpM73-4aJwKVpaZ2Y0VmW8-5TfytlXSbwQwjVSchE__pBHNEkspBMXb_KGZoVAOLmTmge5NCLN5OIppeysS/s16000-rw/Gayathri_251005.jpg" /></a></div><div><br /></div> பிரபல அழகுக் கலை நிபுணரும், நடிகையுமான காயத்ரி டயஸ், இன்று (24) குற்றப் புலனாய்வுத் திணைக்களத்தில் முன்னிலையாகினார்.<div>&nbsp; <br />வாக்குமூலம் ஒன்றை வழங்குவதற்காக அவர் இன்றைய தினம் குற்றப்புலனாய்வு திணைக்களத்தில் முன்னிலையானார்.</div>