இணையம், அழைப்பு வரிகள் தொடர்பில் தெளிவுபடுத்திய TRC !

இலங்கையில் மொபைல் போன் பயனர்கள் இணைய சேவைகளுக்கு 20.3% வரியும், வழக்கமான குரல் அழைப்புகளுக்கு 38.4% வரியும் செலுத்துவதாக தொலைத்தொடர்பு ஒழுங்குமுறை ஆணையம் (TRC) தெரிவித்துள்ளது.
அரசாங்க நிதி பற்றிய குழுவின் (COPF) அண்மையக் கூட்டத்தின் போதே இந்த தெளிவுபடுத்தல் வழங்கப்பட்டது.
ப்ரீபெய்ட் மொபைல் சேவைகளைப் பயன்படுத்தும் நுகர்வோர் மீதான பயனுள்ள வரி குறித்து குழுவின் தலைவர் கலாநிதி ஹர்ஷ டி சில்வா இதன்போது கேள்விகளை எழுப்பினார்.
இதற்கு பதிலளித்த TRC இன் பணிப்பாளர் இணைய தரவுகளுக்கு சுமார் 20.3% வரி விதிக்கப்படுவதாகவும்,
அதே நேரத்தில் குரல் சேவைகள் கணிசமாக அதிக 38.4% வரி விதிக்கப்படுவதாகவும் கூறினார்.
இதேவேளை, சில பகுதிகளில் மோசமான மொபைல் வலையமைப்பு இணைப்புகளால் சிரமப்படும் மாணவர்கள் குறித்து நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் நிமல் பலிஹேன கவலைகளை எழுப்பியதுடன், உடனடி மேம்பாடுகளையும் வலியுறுத்தினார்.