‘ALBA NUOVA’ மூலம் மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தின் முதல் சுய ஆதரவு சமூக அடிப்படையிலான ரோட்டராக்ட் கழகம் வரலாறு படைத்தது

Rotaract Club of Batticaloa, மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தில் முதல் முறையாக அதிகாரப்பூர்வமாக நிறுவப்பட்ட, சுய ஆதரவு (Self-Sponsored), சமூக அடிப்படையிலான ரோட்டராக்ட் கழகமாக வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க அடையாளத்தை பெற்றது. இந்தக் கழகம் தனது சாசன நிறுவல் விழாவையும் (Charter Installation Ceremony) 1ஆம் ஆண்டு சாசன ஆண்டு நிறைவு விழாவையும் Green Garden Hotel இல் “ALBA NUOVA” என்ற கருப்பொருளில் சிறப்பாகக் கொண்டாடியது. “ALBA NUOVA” என்பது புதிய விடியல் மற்றும் சேவைக்கான புதுப்பிக்கப்பட்ட அர்ப்பணிப்பு என்பதை குறிக்கிறது.
இந்த விழா பிரதம அதிதியாக ரோட்டேரியன் Mahendran Jegavannan, RI ஆண்டு 2025–26 இற்கான ரோட்டரி ஆளுநரின் சிறப்பு பிரதிநிதி, சிறப்பு அதிதியாக Kulesekaram Jeyshankar, மனிதவள மற்றும் நிர்வாக மேலாளர் – Jay Jay Mills (Pvt) Ltd., மற்றும் மாவட்ட ரோட்டராக்ட் பிரதிநிதியாக ரோட்டராக்டர் Nazmi Mahamood ஆகியோரின் முன்னிலையில் நடைபெற்றது.
விழாவின் முக்கிய அம்சமாக, ரோட்டராக்டர் David Shiyam Kirupainayagam அவர்கள் சாசனத் தலைவராக பதவி நிறுவப்பட்டு, RI ஆண்டு 2025–26 இற்கான இயக்குநர் குழு முறையாக அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது.
இந்த வரலாற்றுச் சிறப்பு மிக்க நிகழ்வு, இளைஞர் தலைமையாற்றலை வலுப்படுத்தி, நேர்மை, ஒற்றுமை மற்றும் நோக்கத்துடன் சமூகத்திற்கு சேவை செய்வதில் பட்டிகலோவா ரோட்டராக்ட் கழகத்தின் உறுதியை மீண்டும் உறுதிப்படுத்தியது. இது கழகத்தின் கருப்பொருளான “One Vision, One Voice” என்ற ஆன்மாவை முழுமையாக பிரதிபலித்தது.