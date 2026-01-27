அரசாங்கம் சட்ட மாஅதிபரை நீக்க முயற்சிக்கிறது- சுஜீவ சேனசிங்க !

on Tuesday, January 27, 2026
No comments

அரசாங்கத்தின் ஊழல் நிறைந்த தரப்பினரின் நலன்களுக்கு சேவை செய்வதற்காக, அரசாங்கம் சட்ட மாஅதிபரை நீக்க தீவிரமாக முயற்சிப்பதாக நம்பகமான தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. இலங்கை நீதித்துறை சுதந்திரத்தை முறையாகக் குறைமதிப்பிற்கு உட்படுத்தும்போது மற்றும் அவர்களின் ஜனநாயக விரோத நிகழ்ச்சி நிரலை எளிதாக்க மறுப்பவர்களை குறிவைக்கும்போது சர்வதேச சமூகம் அமைதியாக இருக்க முடியாது. அரசாங்கத்தின் இந்த முறையற்ற செயற்பாடு தொடர்பில் சர்வதேச அமைப்புக்கள் கேள்வி எழுப்ப வேண்டும் என ஐக்கிய மக்கள் சக்தியின் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் சுஜீவ சேனசிங்க வலியுறுத்தியுள்ளார்.

கொழும்பில் உள்ள வெளிநாட்டு உயர்ஸ்தானிகர்கள், தூதுவர்கள், ஐக்கிய நாடுகள் மனித உரிமைகள் ஆணையாளர், சர்வதேச நாணய நிதியத்தின் முகாமைத்துவ பணிப்பாளர், பொதுநலவாய நாடுகளின் பொதுச்செயலாளர், உலக வங்கியின் தலைவர், ஆசிய அபிவிருத்தி வங்கியின் தலைவர், சர்வதேச ஜூரிகள் சபையின் பொதுச்செயலாளர், அனைத்து பாராளுமன்ற ஒன்றியத்தின் பொதுச்செயலாளர், ஐக்கிய நாடுகள் அபிவிருத்தி நிகழ்ச்சித் திட்டத்தின் நிர்வாக சபையினர், ஐரோப்பிய ஒன்றியத்தின் பிரதிநிதிகள், டிரான்பேரன்சி இன்டெர்நெஷனல் நிர்வாக சபையினர் மற்றும் சர்வதேச சட்டத்தரணிகள் சங்கத்தின் தலைவர் ஆகியோருக்கு எழுத்துமூலமாக சுஜீவ சேனசிங்க இதனை வலியுறுத்தியுள்ளார்.

அந்தக் கடிதத்தில் மேலும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளதாவது,

இலங்கையில் சட்டத்தின் ஆட்சியை அச்சுறுத்தும் ஆபத்தான செயற்பாடுகள் தொடர்பில் அறிவுறுத்தும் வகையில் இந்த கடிதத்தை எழுதுகிறேன். இலங்கையின் சட்ட மாஅதிபர் மற்றும் சட்டமா அதிபர் திணைக்களம் சுதந்திரத்தைத் தக்க வைத்துக் கொள்ள கணிசமான முயற்சிகளை மேற்கொண்ட போதிலும், தற்போதைய அரசாங்கம் சட்ட மாஅதிபர் திணைக்களத்தின் மீது முன்னெப்போதும் இல்லாத அளவுக்கு அரசியல் அழுத்தத்தை செலுத்தி வருகிறது. இது நீதித்துறையின் சுதந்திரத்தை அகற்றவும், சட்ட அமலாக்க வழிமுறைகளை அரசியல்மயமாக்கவும் ஒரு திட்டமிட்ட முயற்சியாகும்.

அரசாங்கத்தின் நடத்தை ஒரு முறையற்ற போக்கை வெளிப்படுத்துகிறது. சட்டமா அதிபர் சில சமயங்களில் அரசாங்கத்துடன் ஒத்துழைப்பை வெளிப்படுத்தி அவர்களின் நிலைப்பாடுகளுக்கு சாதகமான சார்புகளைக் காட்டும்போது அரசாங்கம் நிர்வாகம் நல்லுறவைப் பேணி வந்தது.

இருப்பினும், அரசாங்கத்தின் அதிகரித்து வரும் அடக்குமுறை மற்றும் ஜனநாயக விரோத செயல்களுக்கு சட்டமா இடமளிக்க மறுத்துவிட்டதால், அரசாங்கம் அவரை பதவியில் இருந்து நீக்க முயற்சிக்கும் நிலைக்கு மாறியுள்ளது. சட்டத்தின் ஆட்சியை மீறும் நடவடிக்கைகளுக்கு இனி ஒத்துழைக்க முடியாத ஒரு சுயாதீன அதிகாரிக்கு எதிரான பழிவாங்கலாக இது காணப்படுகிறது.

பொறுப்புக்கூறல் மற்றும் சட்ட ஆய்வுகளைத் தவிர்க்க முயற்சிக்கும் அரசாங்கத்தின் ஊழல் நிறைந்த தரப்பினரின் நலன்களுக்கு சேவை செய்வதற்காக, அரசாங்கம் சட்டமா அதிபரை நீக்க தீவிரமாக முயற்சிப்பதாக நம்பகமான தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

இந்த நடத்தையானது அடிப்படையில் ஜனநாயக விரோதமானது மற்றும் ஜனநாயக நடைமுறைக்கு எதிரானது. அரசாங்கத்தை விமர்சிக்கும் எதிர்க்கட்சி உறுப்பினர்களின் குரல்களை சட்ட மிரட்டல் மூலம் அடக்கும் ஒரு பாணியை அரசாங்கம் நிரூபித்துள்ளது. அரச நிறுவனங்களை தங்கள் அதிகாரத்தை எதிர்ப்பவர்களுக்கு எதிராக ஆயுதமாக்குகிறது. மற்றும் சட்டத் தொழிலுக்குள் அச்ச சூழலை உருவாக்குகிறது.

இந்த நடவடிக்கைகள் ஜனநாயகத்தை குறைமதிப்பிற்கு உட்படுத்துவதன் மூலம், நிர்வாக அதிகாரத்தை மையப்படுத்துவதன் மூலம், அரசியலமைப்பு நிர்வாகத்திற்கு அவசியமான நிறுவன சோதனைகள் மற்றும் சமநிலைகளை அகற்றுவதன் மூலம் அரசாங்கத்தின் முறையற்ற நடைமுறையை பிரதிபலிக்கிறது.

அரசாங்கத்தின் இந்த முறையற்ற செயற்பாடு தொடர்பில் சர்வதேச அமைப்புக்கள் கேள்வி எழுப்ப வேண்டும். சுயாதீனமான சட்டப் பதவிகளை எடுப்பதற்காக அரசியலமைப்பு அதிகாரிகளை நீக்குவதற்கான முயற்சிகள் சட்டத்தின் ஆட்சிக்கு பொருந்தாத ஜனநாயக விரோத நடைமுறைகளைக் குறிக்கின்றன என்பதை வலியுறுத்த வேண்டும். இலங்கை நீதித்துறை சுதந்திரத்தை முறையாகக் குறைமதிப்பிற்கு உட்படுத்தும் போது மற்றும் அவர்களின் ஜனநாயக விரோத நிகழ்ச்சி நிரலை எளிதாக்க மறுப்பவர்களை குறிவைக்கும் போது சர்வதேச சமூகம் அமைதியாக இருக்க முடியாது எனக் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

You may like these posts