'Jurassic Park' புகழ் ஹாலிவுட் நடிகர் சாம் நெய்ல் காலமானார்

on Monday, July 13, 2026
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ஒஸ்கார் விருது வென்ற மற்றும் வசூல் சாதனை படைத்த திரைப்படங்களான 'The Piano' மற்றும் 'Jurassic Park' போன்ற மூலம் புகழ்பெற்ற, நியூசிலாந்தின் பன்முகத்திறன் கொண்ட நடிகரான சாம் நெய்ல் (Sam Neill) தனது 78 ஆவது வயதில் காலமானார்.
 
அவரது இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் பகிரப்பட்ட அறிக்கையொன்றின் மூலம் இந்த நடிகரின் மறைவு அறிவிக்கப்பட்டது.

மரணத்திற்கான காரணம் எதுவும் தெரிவிக்கப்படவில்லை, எனினும் 2022 ஆம் ஆண்டில் இரத்தப் புற்றுநோய் வகையான மூன்றாம் கட்ட பாதிப்பை நெய்ல் எதிர்நோக்கியிருந்தார்.

அண்மையில் தாம் புற்றுநோயிலிருந்து முழுமையாக மீண்டுவிட்டதாகத் தெரிவித்திருந்தார்.

சாம் நெய்ல் தனது குடும்பத்தினரால் சூழப்பட்டிருந்தார், அத்துடன் அவரது வாழ்நாள் முழுவதையும் அடையாளப்படுத்திய அதே கண்ணியத்துடன் அவர் மறைந்தார்.

இந்த இழப்பு திடீரெனவும் எதிர்பாராததாகவும் அமைந்தது. அவரது மறைவு சர்வதேச திரையுலகை கவலையில் ஆழ்த்தியுள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது.

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