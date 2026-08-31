இன்று நள்ளிரவு முதல் பாண் விலை உயர்வு

on Monday, August 31, 2026
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இன்று (31) நள்ளிரவு முதல் 450 கிராம் பாண் ஒன்றின் விலையை 10 ரூபாவால் உயர்த்த பேக்கரி உரிமையாளர்கள் சங்கம் தீர்மானித்துள்ளது.

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