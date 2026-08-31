இன்று நள்ளிரவு முதல் பாண் விலை உயர்வு

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhv3wNSB8Yk_5pLW-74xJMNIj8dRk7Hid4j8p2fgjsj7G1foin4B7KrO42Ncwjh8AHeEdcOtnH2OF8jbqw5Gzu9BWFB44e0VGBlEpEpfmrqWWl0aeg99m_U5flDioCLDKgvZiUiiUa11Y03Os9NSB99SZV9zu-19yqHXA9ftJCJQHf4uhkZS8Li36tesUQl/s600/images%20(26).jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="400" data-original-width="600" height="427" loading="lazy" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhv3wNSB8Yk_5pLW-74xJMNIj8dRk7Hid4j8p2fgjsj7G1foin4B7KrO42Ncwjh8AHeEdcOtnH2OF8jbqw5Gzu9BWFB44e0VGBlEpEpfmrqWWl0aeg99m_U5flDioCLDKgvZiUiiUa11Y03Os9NSB99SZV9zu-19yqHXA9ftJCJQHf4uhkZS8Li36tesUQl/w640-h427-rw/images%20(26).jpg" width="640" /></a></div><br /><div><br /></div> இன்று (31) நள்ளிரவு முதல் 450 கிராம் பாண் ஒன்றின் விலையை 10 ரூபாவால் உயர்த்த பேக்கரி உரிமையாளர்கள் சங்கம் தீர்மானித்துள்ளது.