ரணில் விக்ரமசிங்கவுக்கு எதிரான வழக்கு நவம்பர் 11 வரை ஒத்திவைப்பு

on Wednesday, September 30, 2026
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முன்னாள் ஜனாதிபதி ரணில் விக்ரமசிங்க மற்றும் முன்னாள் ஜனாதிபதியின் செயலாளர் சமன் ஏகநாயக்க ஆகியோருக்கு எதிராகக் குற்றப் புலனாய்வுத் திணைக்களத்தினால் (CID) தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ள வழக்கை, சட்டமா அதிபரின் ஆலோசனையைப் பெறுவதற்காக எதிர்வரும் நவம்பர் 11 ஆம் திகதி மீண்டும் அழைப்பதற்கு கொழும்பு கோட்டை நீதவான் நீதிமன்றம் இன்று (30) உத்தரவிட்டுள்ளது.

கொழும்பு கோட்டை நீதவான் பசன் அமரசேன முன்னிலையில் இவ்வழக்கு அழைக்கப்பட்ட போது, ரணில் விக்ரமசிங்க மற்றும் சமன் ஏகநாயக்க ஆகிய இருவரும் நீதிமன்றத்தில் ஆஜராகியிருந்தனர்.

விசாரணைகளின் நிலைமை மற்றும் இச்சம்பவம் தொடர்பில் சட்டமா அதிபரின் ஆலோசனையைப் பெற வேண்டியதன் அவசியம் ஆகியவற்றைக் கருத்திற் கொண்டே நீதிமன்றம் இந்த உத்தரவைப் பிறப்பித்தது.

அரச நிதியைத் துஷ்பிரயோகம் செய்ததாகக் கூறப்படும் குற்றச்சாட்டுகள் தொடர்பிலேயே குறித்த வழக்கு தொடரப்பட்டுள்ளது.

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