போதைப்பொருள் தொடர்பான தகவல்களுக்கு 1818 அவசர இலக்கம் 24 மணிநேரமும் சேவையில்

போதைப்பொருள் அச்சுறுத்தலை நாட்டில் இருந்து முற்றாக ஒழிப்பதற்காக முன்னெடுக்கப்படும் 'முழு நாடும் ஒன்றாக' தேசிய செயற்திட்டத்திற்கு அமைவாக அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட 1818 என்ற அவசர அழைப்பு இலக்கம், தற்போது 24 மணிநேரமும் தடையின்றி இயங்குவதாக அரசாங்க தகவல் திணைக்களத்தின் பிரசாரப் பிரிவு அறிவித்துள்ளது.
'முழு நாடும் ஒன்றாக' பிரதான அலுவலகம் மற்றும் ஊடக மையத்தில் நிறுவப்பட்டுள்ள இந்த சேவை மூலம் நாடு முழுவதிலும் இடம்பெறும் போதைப்பொருள் கடத்தல், விநியோகம் அல்லது அது தொடர்பான சந்தேகத்திற்கிடமான எந்தவொரு நடவடிக்கை குறித்தும் பொதுமக்கள் துல்லியமான தகவல்களைப் பாதுகாப்புத் தரப்பினருக்கு வழங்க முடியும்.
நாட்டின் எந்தவொரு குடிமகனும் இந்தச் சேவையைப் பயன்படுத்த முடியும் என்பதுடன், தகவல் வழங்குபவர்களின் ரகசியத்தன்மை முழுமையாகப் பாதுகாக்கப்பட்டு, அளிக்கப்படும் தகவல்கள் மீது உடனடியாக நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்படும் என உறுதி அளிக்கப்பட்டுள்ளது.
ஜனாதிபதி செயலகம் மற்றும் 'முழு நாடும் ஒன்றாக' தேசிய செயல்பாட்டுக் குழுவின் நேரடி மேற்பார்வையின் கீழ் இயங்கும் இந்தச் சேவை மூலம், பொதுமக்கள் எந்த நேரத்திலும் பாதுகாப்பான முறையில் பாதுகாப்புப் படையினருக்குத் தகவல்களை வழங்க முடியும் என அரசாங்கம் மேலும் தெரிவித்துள்ளது.