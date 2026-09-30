பொருளாதார வளர்ச்சியின் பெயரில் இயற்கை வளங்களை அழிப்பது ஒருபோதும் அர்த்தமுள்ள அபிவிருத்தியாக அமையாது - பிரதமர்

on Wednesday, September 30, 2026
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பொருளாதார வளர்ச்சியின் பெயரால் இயற்கை வளங்களை அழிப்பது ஒருபோதும் அர்த்தமுள்ள அபிவிருத்தியாக அமையாது என பிரதமர் கலாநிதி ஹரிணி அமரசூரிய வலியுறுத்தியுள்ளார்.

Clean Sri Lanka தேசிய வேலைத்திட்டத்தின் கீழ் பல முக்கிய திட்டங்களை முன்னெடுக்கத் திட்டமிடப்பட்டுள்ளதாகவும் அவர் தெரிவித்தார்.

இலங்கை திறந்த பல்கலைக்கழகத்தினால் கொழும்பிலுள்ள விடுதியொன்றில் ஏற்பாடு செய்யப்பட்ட 'ப்ளாஸ்டிக், கண்டுபிடிப்பு மற்றும் சுற்றுச்சூழல் நிலைபேறுதன்மை' தொடர்பான 3ஆவது சர்வதேச மாநாட்டில் கலந்துகொண்டு உரையாற்றும்போதே பிரதமர் இதனைத் தெரிவித்தார்.

இங்கு தொடர்ந்துரையாற்றிய பிரதமர், 2027-2029 காலப்பகுதியில் 34 பில்லியன் ரூபாய் செலவில் "பிவிதுரு புரவர" தேசிய கழிவு முகாமைத்துவ திட்டம் செயல்படுத்தப்படும் எனக் குறிப்பிட்டார்.

இந்தத் திட்டத்தின் மூலம் ப்ளாஸ்டிக் உள்ளிட்ட மக்காத கழிவுகள் சூழலில் கொட்டப்படுவதைக் குறைத்தல், மறுசுழற்சி மற்றும் உரம் தயாரிப்பை விரிவுபடுத்த திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.

சுற்றுச்சூழலைப் பாதுகாப்பதற்கு சட்டங்கள் மட்டும் போதாது என்றும், சுற்றுச்சூழல் பொறுப்புணர்வை கல்வி முறையின் மூலமே கட்டியெழுப்ப வேண்டும் என்றும் சுட்டிக்காட்டிய பிரதமர், புதிய கல்வி மறுசீரமைப்புகள் ஊடாக சுற்றுச்சூழல் கல்வி, கழிவு முகாமைத்துவம் மற்றும் வட்டப் பொருளாதாரக் கருத்துக்களைப் பாடசாலைக் கலைத்திட்டத்தில் நடைமுறை ரீதியாகச் சேர்க்க நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருவதாகத் தெரிவித்தார்.

பாடசாலை மட்டத்தில் “பசுமைப் பாடசாலை” கருப்பொருளை ஊக்குவித்து, சிறுவயதிலிருந்தே பிள்ளைகளை 'பூஜ்யக் கழிவு' (Zero Waste) பழக்கத்துக்கு வழிநடத்த நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றும் கூறினார்.

மேலும், மாசடைந்த நிலத்தையோ அல்லது ப்ளாஸ்டிக்களால் நிறைந்த கடலையோ அன்றி, சுதந்திரமாக சுவாசித்து ஆரோக்கியமாக வாழக்கூடிய தூய்மையான, பசுமையான சூழலையே எதிர்கால சந்ததியினருக்கு நாம் விட்டுச் செல்ல வேண்டும் என்றும் பிரதமர் கலாநிதி ஹரிணி அமரசூரிய மேலும் தெரிவித்தார்.

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