இன்று 'உலக இதய நாள்'

on Tuesday, September 29, 2026
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ஒவ்வொரு ஆண்டும் செப்டம்பர் 29 ஆம் திகதி, இருதய நோய்கள் (CVD) குறித்த விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்துவதற்காக உலக இதயக் கூட்டமைப்பால் தொடங்கப்பட்ட உலகளாவிய முன்னெடுப்பான உலக இதய தினத்தைக் கொண்டாட உலகம் ஒன்று கூடுகிறது.
 
இதய நோயால் ஏற்படும் அகால மரணங்களால், கவலைக்கிடமான எண்ணிக்கையிலான மக்கள் தங்கள் அன்புக்குரியவர்களுடன் செலவிடும் பொன்னான நேரத்தை இழக்கிறார்கள் என்பதை இது நினைவூட்டுகிறது.

இந்த விழிப்புணர்வு முன்னெடுப்பு, ஒவ்வொருவரையும் தங்களுக்காக மட்டுமல்லாமல், தாங்கள் நேசிக்கும் மக்களுக்காகவும் தங்கள் இதய ஆரோக்கியத்தின் பொறுப்பை ஏற்க ஊக்குவிக்கிறது.

இந்த கருப்பொருள் வெறும் சுகாதார நினைவூட்டலை விட அதிகம்; இதய ஆரோக்கியத்தை முதன்மைப்படுத்தவும், தடுக்கக்கூடிய துயரங்களைத் தவிர்க்கவும் இது ஒரு இதயப்பூர்வமான வேண்டுகோள். இந்த முன்முயற்சியின்படி, எளிமையான ஆனால் உயிர்காக்கும் நடவடிக்கைகள் இருதய நோயால் (CVD) ஏற்படும் ஆரம்பகால இறப்புகளில் 80% வரை தடுக்கலாம்

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